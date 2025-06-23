Çin Başbakanı Li Qiang, Yaz Davos Forumu'na Katılacak

BEİJİNG 23 Haziran (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, 24-25 Haziran tarihleri arasında Tianjin'de düzenlenecek ve Yaz Davos Forumu diye de bilinen 16. Yeni Şampiyonlar Yıllık Toplantısı'na katılacak.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun pazartesi günü yaptığı açıklamada, Başbakan Li Qiang'ın açılış töreninde özel bir konuşma yapacağını, yabancı konuklarla görüşeceğini ve yabancı iş dünyası temsilcileriyle sohbet edeceğini belirtti.

Guo, toplantıya Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa, Singapur Başbakanı Lawrence Wong, Kırgızistan Başbakanı Adılbek Kasımaliyev, Senegal Başbakanı Ousmane Sonko ve Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh'in de katılacağını söyledi.

Guo, 90'dan fazla ülke ve bölgenin siyaset, iş dünyası, akademi ve medya topluluklarından 1.700'den fazla temsilcinin de toplantıya katılacağını ekledi.