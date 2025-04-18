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Çin Başbakanı Li Qiang, Sırbistan'ın Yeni Başbakanına Tebrik Mesajı Gönderdi

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Çin Başbakanı Li Qiang, Sırbistan Başbakanı Djuro Macut'a tebrik mesajı göndererek, iki ülke arasındaki işbirliğinin önemini vurguladı. Li, ortak geleceğe sahip bir Çin-Sırbistan topluluğunun inşası için işbirliğine hazır olduklarını belirtti.

BEİJİNG, 18 Nisan (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Sırbistan Başbakanı olarak göreve başlayan Djuro Macut'a tebrik mesajı gönderdi.

Li, perşembe günkü mesajında, yeni dönemde iki ülke liderinin stratejik kılavuzluğunda ortak geleceğe sahip bir Çin-Sırbistan topluluğunun inşasına sorunsuz bir başlangıç yapan Çin ve Sırbistan'ın devletler arası ilişkilerde karşılıklı eşitlik, karşılıklı fayda, açıklık ve kazan-kazan işbirliği konularında model teşkil ettiğini söyledi.

Çin ve Sırbistan'ın ulusal kalkınma, ilerleme ve yeniden canlanmayı sürdürme yolunda el ele verdiğini ve altyapı, enerji, maden kaynakları, ulaşım ve lojistik gibi geleneksel alanlarda işbirliğinden verimli sonuçlar elde ettiğini belirten Li, iki ülkenin kültürel ve halklar arası etkileşim, teknoloji, inovasyon, yeşil dönüşüm ve diğer alanlarda işbirliğine yönelik geniş fırsatlar ve büyük potansiyele sahip olduğunu da kaydetti.

Li, iki ülke halkına daha fazla fayda sağlamak amacıyla iki ülke liderinin vardığı önemli uzlaşıyı hayata geçirmek, ikili sağlam dostluğu ve karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini daha da ilerletmek ve yeni dönemde ortak geleceğe sahip bir Çin-Sırbistan topluluğunun yüksek kalitede inşasını ilerletmek üzere Macut'la çalışmaya hazır olduğunu ifade etti.

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Kaynak: Xinhua / Güncel
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