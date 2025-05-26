Çin Başbakanı Li Qiang, Malezya'da Zirveye Katılmak Üzere Geldi
Çin Başbakanı Li Qiang, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in davetiyle ASEAN, KİK ve Çin zirvesine katılmak üzere Kuala Lumpur'a iniş yaptı.
KUALA LUMPUR, 26 Mayıs (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang (solda), Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in daveti üzerine, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN), Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ve Çin arasında yapılacak zirveye katılmak üzere Malezya'nın başkentinde bulunan Kuala Lumpur Uluslararası Havalimanı'na indi, 26 Mayıs 2025. (Fotoğraf: Rao Aimin/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel