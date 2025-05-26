Çin Başbakanı Li Qiang, Kuveyt ile Enerji ve Teknoloji İşbirliği Vurguladı

Çin Başbakanı Li Qiang, Kuveyt ile Enerji ve Teknoloji İşbirliği Vurguladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Başbakanı Li Qiang, Kuveyt ile enerji, yatırımlar, yeşil ekonomi ve yapay zeka gibi alanlarda işbirliğini derinleştirmek istediklerini açıkladı. Li, Kuala Lumpur'da Kuveyt Veliaht Prensi ile görüşerek iki ülke arasındaki ilişkilerin istikrarlı bir şekilde gelişmesi için birlikte çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

KUALA LUMPUR, 26 Mayıs (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Kuveyt ile karşılıklı fayda sağlayan daha fazla fırsat yaratmak için enerji, yatırım, yeşil ekonomi, dijital ekonomi ve yapay zeka gibi sektörlerde işbirliğini derinleştirmeye hazır olduklarını söyledi.

Li, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Sabah el-Halid el-Hamad el-Sabah ile pazartesi günü bir araya geldi.

İkili ilişkilerin istikrarlı şekilde gelişmesi yönünde çalışmaya devam etme yönünde Kuveyt ile birlikte hareket etmeye hazır olduklarını belirten Li, Kuşak ve Yol İnisiyatifi ile 2035 Kuveyt Vizyonu arasındaki sinerjiyi güçlendirmek üzere Kuveyt ile işbirliği yapmak istediklerini sözlerine ekledi.

Li, Asya'da barış, refah ve istikrarı teşvik etmek ve Küresel Güney'in çıkarlarının korunmasına olumlu katkılarda bulunmak amacıyla Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ve Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) ülkeleriyle iletişim ve işbirliğini güçlendirmeyi sabırsızlıkla beklediklerini kaydederek, ASEAN-KİK-Çin Zirvesi'ni bu bağlamda bir fırsat olarak gördüklerini vurguladı.

Li, zirveye katılmak üzere pazartesi günü Kuala Lumpur'a geldi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok net 'Koltuk' mesajı: Hiçbirinin gözünün yaşına bakmayız

Çok net "Koltuk" mesajı: Hiçbirinin gözünün yaşına bakmayız
Memurlara 3600 ek gösterge müjdesi! Maaşlar ve ikramiyeler artacak

Memurlara büyük müjde! Maaşlar ve ikramiyeler artacak
İlhan Şeşen hayatını kaybetti

Usta sanatçı İlhan Şeşen hayatını kaybetti
10 senedir İzmir'e gidip gelen kadının isyanı: Nedenini bir türlü çözemedim

10 senedir İzmir'e gidip gelen kadın çektiği video ile isyan etti
Mezuniyet törenine damga vuran an! Mikrofonun açık olduğunu fark eden genç kız utandı

Söylediklerinin alanda duyulduğunu fark eden genç kız utandı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jennifer Lopez biletleri satışa çıktı! Avantajlı biletler yok sattı

İstanbul'da Jennifer Lopez fırtınası! Sadece yedi dakika sürdü
Fenerbahçeli futbolcu Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarını izlerken yakalandı

Fenerbahçeli futbolcu şampiyonluk kutlamalarını izlerken yakalandı
Murat Övüç'ün yıllar önce boşandığı eski eşi ilk kez düğün töreninde görüntülendi

Yıllar önce boşandığı eski eşi ilk kez düğünde ortaya çıktı
Eski Çatalca Müftüsü'nden Özgür Özel'e: Sana tokadı ben atacağım

Eski Çatalca Müftüsü'nden Özgür Özel'e: Sana tokadı ben atacağım
6 ayda 20 kilo veren Işın Karaca, sahnede tanınmayacak kadar değişti

6 ayda 20 kilo verdi, tanınmayacak kadar değişti! Sahnede dans etti
Süper Lig özlemini 33 yıldır bitiremiyorlar

Süper Lig özlemini 33 Yıldır bitiremiyorlar
Türkiye'de eğitim veren üniversite 8 asırlık geleneği yaşatıyor

Görüntü Türkiye'deki bir üniversiteden! 8 asırlık gelenek yaşatılıyor
title