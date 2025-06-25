Çin Başbakanı Li Qiang: Küresel Ekonomi ve Ticaret Ortamında Büyük Değişiklikler Yaşanıyor

TİANJİN, 25 Haziran (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, uluslararası ekonomi ve ticaret ortamında büyük değişiklikler yaşandığını söyledi.

Li, Çin'in kuzeyindeki Tianjin Belediyesi'nde gerçekleştirilen ve Yaz Davos Forumu olarak da bilinen 16. Yeni Şampiyonlar Yıllık Toplantısı'nın çarşamba günü düzenlenen açılışında konuşma yaptı.

Küresel Güney'in hızla yükselmesiyle küresel ekonomi ve ticaret sisteminin giderek çeşitlilik kazandığını kaydeden Li, geleneksel ticaretteki büyüme yavaşlarken, yükselen ticaretinse tüm zorluklara rağmen büyüdüğünü vurguladı.

Li, dünyanın, küresel kurumlar ve artan bölgesel işbirliklerine yönelik etkilerin yanı sıra yurtdışı yatırımlarda yaşanan oynak düşüşler ve üretim ve tedarik zincirlerinin parçalanmasının getirdiği risklerin artmasıyla da karşı karşıya olduğunu sözlerine ekledi.