Çin Başbakanı Li Qiang, Kuala Lumpur'da ASEAN Zirvelerine Katılıyor
Çin Başbakanı Li Qiang, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'a gelerek ASEAN toplantılarına katılıyor. Li, 28. Çin-ASEAN Zirvesi ve diğer önemli zirvelerde yer alacak.
KUALA LUMPUR, 26 Ekim (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, ASEAN kapsamında çeşitli toplantılara katılmak üzere pazar günü Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'a geldi.
Li bu ziyareti, ASEAN'ın dönem başkanı Malezya'nın Başbakanı Enver İbrahim'in daveti üzerine yapıyor.
Başbakan, 28. Çin-ASEAN Zirvesi, 28. ASEAN Artı Üç Zirvesi, 20. Doğu Asya Zirvesi ve 5. Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Liderler Toplantısı'na katılacak.
Li, ziyareti öncesinde Singapur'da resmi temaslarda bulundu.
Kaynak: Xinhua / Güncel