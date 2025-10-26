Haberler

Çin Başbakanı Li Qiang, Kuala Lumpur'da ASEAN Zirvelerine Katılıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Başbakanı Li Qiang, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'a gelerek ASEAN toplantılarına katılıyor. Li, 28. Çin-ASEAN Zirvesi ve diğer önemli zirvelerde yer alacak.

KUALA LUMPUR, 26 Ekim (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, ASEAN kapsamında çeşitli toplantılara katılmak üzere pazar günü Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'a geldi.

Li bu ziyareti, ASEAN'ın dönem başkanı Malezya'nın Başbakanı Enver İbrahim'in daveti üzerine yapıyor.

Başbakan, 28. Çin-ASEAN Zirvesi, 28. ASEAN Artı Üç Zirvesi, 20. Doğu Asya Zirvesi ve 5. Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Liderler Toplantısı'na katılacak.

Li, ziyareti öncesinde Singapur'da resmi temaslarda bulundu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi

Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Flaş iddia: Jose Mourinho, Süper Lig devinin yıldızını istiyor

Flaş iddia: Mourinho, Süper Lig devinin yıldızını istiyor
Bir çaya o kadar para verince, kalanları yanında götürdü

Bir çaya o kadar para verince, kalanları yanında götürdüler
12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankalar altın tahminini güncelledi

12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankaların altın tahmini değişti
Kabus bitmedi! AKOM'dan yeni uyarı, ikisi birden geliyor

Kabus bitmedi, yarına dikkat! İkisi birden bastıracak
Flaş iddia: Jose Mourinho, Süper Lig devinin yıldızını istiyor

Flaş iddia: Mourinho, Süper Lig devinin yıldızını istiyor
Kağıthane'de sokak ortasında cinayet: Genç kadın kurşun yağmuruna tutuldu

Kurşun yağmuruna tutulan genç kadın hayatını kaybetti
Pakistan Savunma Bakanı: Anlaşmaz olmazsa Afganistan'la savaş seçeneği var

İstanbul'da zirve sürerken tehdit etti: Anlaşma olmazsa savaşa gireriz
Motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza, kask kamerasında

Kahreden görüntüler! Kendi sonunu anbean kaydetti
Yenidoğan çetesini çökerten savcıdan çarpıcı paylaşım

Yenidoğan çetesini çökerten savcıdan bomba paylaşım
İsrail, Gazze'de ateşkesi ihlal etti! Hava saldırısı düzenlediler

İsrail, o bahanenin arkasına sığınıp Gazze'yi vurdu
Trabzonspor-Eyüpspor maçında korkutan sakatlık! Futbolcular gözyaşlarına hakim olamadı

Süper Lig'de korkutan sakatlık! Futbolcular gözyaşlarına hakim olamadı
Ekrem İmamoğlu 'casusluk' soruşturmasında ifade vermek için adliyede

"Casusluk" soruşturmasında kritik gün! İmamoğlu adliyede
Yasak olmasına rağmen yapıyorlar! Gelen son görüntünün rezilliğine bakın

Pes dedirten sapkınlık! Gelen son görüntünün rezilliğine bakın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.