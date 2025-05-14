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Çin Başbakanı Li Qiang, Kanada'nın Yeni Başbakanı Mark Carney'i Kutladı

Çin Başbakanı Li Qiang, Kanada'nın Yeni Başbakanı Mark Carney'i Kutladı
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Çin Başbakanı Li Qiang, Kanada'nın yeni Başbakanı Mark Carney'e kutlama mesajı göndererek, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 55. ve stratejik ortaklığın 20. yıldönümünü önemsediklerini vurguladı.

BEİJİNG, 14 Mayıs (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Kanada Başbakanı olarak göreve başlayan Mark Carney'e kutlama mesajı gönderdi.

Li, salı günü gönderdiği mesajında Kanada ile ilişkilere büyük önem verdiklerini belirterek, diplomatik ilişkilerin kurulmasının 55. yıldönümünü ile Çin-Kanada stratejik ortaklığının 20. yıldönümünü, Çin-Kanada ilişkilerini eşitlik ve karşılıklı saygı temelinde, iki ülkeye ve iki halka daha fazla fayda sağlayacak şekilde doğru yönde iyileştirme ve geliştirme fırsatı olarak değerlendirmek üzere Carney ile çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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