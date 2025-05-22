Çin Başbakanı Li Qiang, Endonezya ve Malezya'ya Resmi Ziyaret Gerçekleştirecek

BEİJİNG, 22 Mayıs (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, 24-26 Mayıs tarihlerinde Endonezya'ya resmi ziyarette bulunacak. Ziyaret, Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto'nun daveti üzerine gerçekleşecek.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün perşembe günü yaptığı açıklamaya göre Li, Endonezya ziyaretinden sonra Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in daveti üzerine Malezya'ya geçecek. Li ziyaret kapsamında, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) dönem başkanlığını üstlenen Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da, 26-28 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek ASEAN-Körfez İşbirliği Konseyi-Çin Zirvesi'ne de katılacak.