Çin Başbakanı Li Qiang, Endonezya ile İşbirliği Sinyali Verdi

Çin Başbakanı Li Qiang, Endonezya ile İşbirliği Sinyali Verdi
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Çin Başbakanı Li Qiang, Endonezya Temsilciler Meclisi Başkanı Puan Maharani ile görüşmesinde, tek taraflılık ve korumacılığa karşı işbirliği yapmaya hazır olduklarını belirtti. Li, iki ülke arasında ticaretin ve yatırımların artırılması gerektiğini vurguladı.

CAKARTA, 26 Mayıs (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, pazar günü Endonezya Temsilciler Meclisi Başkanı Puan Maharani ile görüşmesinde, tek taraflılık, korumacılık ve güç siyasetine karşı Endonezya ile çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Li, Birleşmiş Milletler gibi çok taraflı mekanizmalarda Endonezya ile iletişim ve koordinasyonu arttırmaya, ortaklaşa uluslararası ilişkileri düzenleyen temel normları korumaya ve merkezinde Dünya Ticaret Örgütü'nün yer aldığı çok taraflı ticaret sistemini desteklemeye istekli olduklarını belirtti.

Çin ve Endonezya'ya iki yönlü ticaret ve yatırımı daha fazla kolaylaştırma ve ortaklaşa adil ve elverişli bir iş ortamı yaratma çağrısında bulunan Li, iki tarafın Cakarta-Bandung Yüksek Hızlı Demiryolu gibi simgesel öneme sahip önemli projelerin hayata geçirilmesini sağlaması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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