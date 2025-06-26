Çin Başbakanı Li Qiang, Ekonominin Küresel Canlılık Merkezine Dönüşeceğini Açıkladı

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Çin Başbakanı Li Qiang, Çin ekonomisinin küresel ekonomideki rolü ve devasa pazarının diğer ülkelere sunduğu fırsatlar hakkında konuştu. Li, yüksek standartlardaki dışa açılmanın ve küresel entegrasyonun devam edeceğini belirtti.

BEİJİNG, 26 Haziran (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Çin ekonomisinin, küresel ekonomide bir canlılık merkezi olma özelliğini koruyacağını söyledi. Li, devasa Çin pazarının genişletilip güncellenmesinin de diğer ülkelere daha büyük ticaret ve yatırım fırsatları sunarak önemli getiriler sağlamaya devam edeceğini belirtti.

Li, perşembe günü Asya Altyapı Yatırım Bankası Yönetim Kurulu 10. Yıllık Toplantısı'nın açılış töreninde yaptığı konuşmada Çin'in yüksek standartlardaki dışa açılmasını ve küresel ekonomiyle devam eden derin entegrasyonunu sürdürme kararlılığını vurguladı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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