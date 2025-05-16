Çin Başbakanı Li Qiang Ekonomik İstikrar ve Büyüme Üzerine Konuştu

BEİJİNG 16 Mayıs (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, küresel belirsizliklerin etkilerini hafifletmek üzere yerel ekonominin istikrar ve uzun vadeli büyümesini kullanmanın ve ülkenin istikrarlı, uzun vadeli büyümesini ve yüksek kaliteli kalkınmasını teşvik etmenin önemine dikkat çekti.

Li, perşembe günü Başbakan Yardımcısı Ding Xuexiang başkanlığında düzenlenen Çin Devlet Konseyi'nin iç ekonominin desteklenmesine ilişkin toplantısında konuşma yaptı.

Li, iç talebin artırılması ile arz yönlü yapısal reformun derinleştirilmesi arasında koordinasyonu sağlamaları ve iç ve dış piyasa bağlantılarını güçlendirmelerinin zorunlu olduğunu kaydetti.

Li, iç ekonomiyi canlandırmak için her türlü kaynağın verimli bir şekilde tahsisini teşvik etme, bilim-teknoloji inovasyonu ile endüstriyel inovasyonun derin entegrasyonunu sağlama, kendi kendine yeterli ve eksiksiz sanayi ve tedarik zincirleri inşa etme ve arz ile talep arasında dinamik bir denge sağlama gibi alanlara odaklanılması gerektiğini vurguladı.

Li, ülkenin ihracat şirketlerinin desteklenmesi, istihdamın istikrara kavuşturulması, tüketimin canlandırılması, etkin yatırımların artırılması ve hem kalkınma hem de güvenliğin sağlanması için çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

Li, tüm departman ve bölgelerin politika oluşturma ve uygulamalarını güçlendirmeleri, koordinasyon ve işbirliğini artırmaları ve piyasa canlılığı ile sosyal yaratıcılığı tam anlamıyla teşvik etmeleri gerektiğini vurguladı.