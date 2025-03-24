Çin Başbakanı Li Qiang, Ekonomik İşbirliği ve Dışa Açılım Vurgusu Yaptı

BEİJİNG, 24 Mart (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, artan küresel istikrarsızlık ve belirsizlik ortamında dışa açılım ve işbirliğini kararlılıkla ilerleteceklerini söyledi.

Li, pazar günü Beijing'de düzenlenen 2025 Çin Kalkınma Forumu'nun açılış töreninde yaptığı konuşmada, dünyanın dört bir yanından gelen işletmeleri kucaklamaya, pazara erişimi daha da genişletmeye, işletmelerin endişelerini aktif şekilde çözmeye ve yabancı sermayeli işletmelerin Çin pazarına daha derin entegrasyonunu kolaylaştırmaya devam edeceklerini belirtti.

Günümüz dünyasında artan istikrarsızlık ve belirsizliğin yanı sıra küresel ekonomik parçalanmanın da artmaya devam ettiğini kaydeden Li, zorlukların üstesinden gelme ve ortak refahı sürdürme arayışındaki ülkelerin pazarlarını dışa açması, işletmelerinse kaynaklarını paylaşmasına yönelik giderek artan ihtiyacı daha da ön plana çıkardığını ifade etti.

Başbakan, Çin'in serbest ticareti koruyacağını ve küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin sorunsuz ve istikrarlı işleyişine katkıda bulunacağını kaydetti.

Çin'in 2025 yılı için büyüme hedefini yaklaşık yüzde 5 olarak belirlediğini hatırlatan Li, bu kararın hem Çin'in temel ekonomik koşullarına ilişkin derin anlayışını hem de yönetişim kapasitesine ve gelecekteki kalkınma potansiyeline olan güçlü güvenini yansıttığını belirtti. Li, bu hedefe ulaşmak için piyasa güçlerini teşvik etme ve politika desteğini güçlendirme çabası göstereceklerini ifade etti.

Li ayrıca ekonominin sürekli iyileştirilmesi ve istikrarlı işleyişine güçlü destek sağlamak üzere gerekli görülmesi halinde daha proaktif ve etkili makro politikalar uygulanacağını, konjonktüre karşı düzenlemelerin daha da güçlendirileceğini ve yeni kademeli politikalar uygulanacağını söyledi.

Başbakan, birleştirilmiş bir ulusal piyasanın inşasına devam edeceklerini ve çeşitli ticari kuruluşlar için daha iyi bir kalkınma ortamı oluşturmak üzere ekonomik dolaşımdaki darboğazları ortadan kaldıracaklarını vurguladı.

Çin ekonomisinde bu yılki Bahar Bayramı'nda büyümeye yönelik yeni itici güçler sayesinde önemli gelişmeler görüldüğünü belirten Li, bunun ekonomiye sürekli ve sağlam ivme kazandıracağını belirtti.

"Küresel Ekonominin İstikrarlı Büyümesi için Kalkınma İvmesinin Açığa Çıkarılması" temalı 2025 Çin Kalkınma Forumu 23-24 Mart tarihlerinde düzenleniyor.

Çin Devlet Konseyi Kalkınma Araştırma Merkezi'nin ev sahipliğinde düzenlenen forumun açılış töreni, yurtiçi ve yurtdışından girişimciler, hükümet yetkilileri, uzmanlar ve uluslararası kuruluşlardan temsilcilerin de aralarında bulunduğu yaklaşık 720 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.