Çin Başbakanı: Yıllık Ekonomik Hedefleri Tutturacağımızdan Eminiz

Güncelleme:
Çin Başbakanı Li Qiang, ülke ekonomisinin 2023 yılındaki başarılarını vurgulayarak, ekonomik ve sosyal kalkınma hedeflerini tutturacaklarına dair inancını dile getirdi. Ayrıca, uluslararası şirketlerin Çin pazarında daha fazla yer almasını beklediklerini açıkladı.

BEİJİNG, 9 Aralık (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, baskılara rağmen ilerlemesini sürdüren ülke ekonomisinin bu yıl yeni başarılara imza attığını söyledi.

Önde gelen uluslararası ekonomi kuruluşlarının başkanlarının katılımıyla salı günü Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen "1+10" Diyaloğu toplantısında yaptığı konuşmada, "Tüm yıla ilişkin ekonomik ve sosyal kalkınma hedeflerini tutturacağımızdan ve ilgili görevleri başarıyla yerine getirebileceğimizden eminiz ve bunu yapabilecek kapasiteye sahibiz" dedi.

Dış dünyaya kapılarını daha fazla açmaya devam edeceklerini kaydeden Li, daha fazla yabancı şirketin Çin pazarını keşfetmesini memnuniyetle karşılayacaklarını belirtti.

