Çin Başbakanı Li Qiang, Ekonomik Direnç Hakkında Açıklamalarda Bulundu

Çin Başbakanı Li Qiang, Ekonomik Direnç Hakkında Açıklamalarda Bulundu
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Çin Başbakanı Li Qiang, Endonezya'da yaptığı konuşmada, Çin'in dışsal şoklara karşı hazır olduğunu ve ekonomik toparlanma ile dış ticaretin güçlü olduğunu vurguladı.

CAKARTA, 26 Mayıs (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, pazar günü Endonezya'nın başkent Cakarta'da yaptığı açıklamada Çin'in dışsal şoklara karşı tam olarak hazır olduğunu söyledi.

Endonezya'da faaliyet gösteren Çinli işletmeler için düzenlenen sempozyumda konuşan Li, bu yılın başından beri Çin ekonomisinin toparlanma ve iyileşme sürecinin devam ettiğini, özellikle dış ticaretin güçlü bir direnç sergilediğini belirtti.

Etkinliğe, Çin Enerji Yatırım Şirketi, Huawei, SAIC Motor, New Hope Grubu, Tsingshan Holding Grubu ve TCL Teknoloji Grubu gibi şirketlerin temsilcileri katıldı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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