Çin Başbakanı Li Qiang: Ekonomik Büyüme İvmesini Sürdüreceğiz

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Çin Başbakanı Li Qiang, Tianjin'de düzenlenen Yaz Davos Forumu'nda yaptığı konuşmada, Çin'in ekonomisinin sürdürülebilir büyüme hedefleri ve inovasyonun katkılarıyla güçlü bir şekilde devam edeceğini ifade etti. Li, uluslararası beklentilerin de olumlu yönde değiştiğini belirtirken, Çin'in güçlü tüketim talebi ile yüksek gelirli bir ülke olma yolunda ilerlediğini vurguladı.

TİANJİN, 25 Haziran (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, hızlı ekonomik büyümeyi sürdürme konusunda kendilerine güvendiklerini ve bunu başarabilecek yeteneğe sahip olduklarını söyledi.

Li, Çin'in kuzeyindeki Tianjin Belediyesi'nde gerçekleştirilen ve Yaz Davos Forumu diye de bilinen 16. Yeni Şampiyonlar Yıllık Toplantısı'nın çarşamba günü düzenlenen açılışında konuşma yaptı.

Li, "Uluslararası ortamdaki değişiklikler ne olursa olsun Çin ekonomisi yakaladığı iyi ivmeyi uzun yıllar sürdürdü" dedi.

Çin'in gayrisafi yurtiçi hasılasının, içinde bulunduğumuz yıl karşı karşıya kaldığı önemli ölçüde artan dış kaynaklı şoklara rağmen 2025'in ilk çeyreğinde yüzde 5,4 büyüdüğünü belirten Li, "Temel ekonomik göstergeler ikinci çeyrekte iyileşmeye devam ederken uluslararası kuruluşlar da son dönemde Çin'in ekonomik büyümesine ilişkin beklentilerini yükseltti" diye konuştu.

"Çin'in ekonomik kalkınması, ani çıkışlarla değil, uzun vadeli hedeflere doğru istikrarlı biçimde ilerlenmesiyle başarıldı" diyen Li, dünyanın en büyük ikinci tüketici ve ithalat pazarı olan Çin'in, yeni güçlü tüketim talebinin etkisiyle genel olarak yüksek gelirli bir ülke olma yolunda ilerlediğini vurguladı.

Li, imalatın güç merkezi olmanın sağlam temelleri üzerine kurulu süper büyük tüketim merkezi olmak için çalıştıklarını kaydetti.

Çin'in inovasyon alanında yaptığı atılım ve ilerlemelerinin küresel kalkınmaya yeni bir canlılık katacağını söyleyen Li, bunun, dünya genelinde ekonomik büyümede yaşanan durgunluğun üstesinden gelinmesine de katkıda bulunacağını belirtti.

Dünya Ekonomik Forumu Başkanı Borge Brende de Yaz Davos Forumu'nda yaptığı konuşmada Çin'in ekonomik beklentilerine ilişkin iyimserliğini dile getirdi.

Brende, "Çin ekonomisi için hem orta hem de uzun vadede nispeten iyimserim. Çin, çeşitlilik sergilemeye başlayarak mal imalatından ziyade hizmetlere ve dijital ticarete doğru yöneldi. Öte yandan ülkede pek çok yeni teknoloji uygulanıyor. Çin, yapay zeka ve robotik konusunda çok başarılı" dedi.

"Yeni Dönemde Girişimcilik" temasıyla 24-26 Haziran tarihlerinde düzenlenen etkinliğe 90'dan fazla ülke ve bölgeden 1.700'ün üzerinde önde gelen isim katılıyor. Katılımcılar, girişimciliğin ve gelişen teknolojilerin, daha dinamik ve dirençli ekonomilerin ortaya çıkmasına nasıl katkıda bulunabileceği konusunda görüş alışverişinde bulunuyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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