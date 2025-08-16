Çin Başbakanı Li Qiang, Ekolojik Medeniyet İçin Yenilikçi Çözümler Vurguladı

Çin'in başkenti Beijing'de Ulusal Ekoloji Günü etkinliğine katılan Başbakan Li Qiang, insan ve doğa arasındaki uyumun önemini vurgulayarak ekosistemlerin sürdürülebilirliğini artırma çağrısında bulundu.

BEİJİNG, 16 Ağustos (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Çin'in başkenti Beijing'de Ulusal Ekoloji Günü ana etkinliğinin açılış törenine ve "berrak sular ve yemyeşil dağlar paha biçilmez değerlerdir" anlayışının hayata geçirilmesine ilişkin sempozyuma katıldı, 15 Ağustos 2025.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Daimi Komitesi üyesi olan Li, bu önemli anlayışın insan ile doğanınn uyum içinde bir arada yaşaması için bilimsel bir rehber sunduğunu ve aynı zamanda Çin'e özgü fikir ve çözümler ortaya koyduğunu, Çin'in küresel sürdürülebilir kalkınmaya ve ekolojik medeniyetin inşasına katkı vermesini sağladığını ifade etti.

Ekosistemlerin çeşitlilik, istikrar ve sürdürülebilirliğini artırmaya yönelik çabaların güçlendirilmesi gerektiğini belirten Li, sanayinin yeşil ve düşük karbonlu dönüşümünün kararlılıkla ilerletilmesi çağrısında bulundu. Li, sıra ekolojik medeniyet için sistem ve mekanizmaların yenilikçi biçimde geliştirilmesinin kritik öneme sahip olduğunu da vurguladı. (Fotoğraf: Liu Bin/Xinhua)

