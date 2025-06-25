Çin Başbakanı Li Qiang'dan Uluslararası Ekonomik İşbirliği Çağrısı

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Tianjin'de düzenlenen Yeni Şampiyonlar Yıllık Toplantısı'nda, Başbakan Li Qiang, serbest ticaretin desteklenmesi ve uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesi için ülkeler arasında yapıcı adımlar atılması gerektiğini vurguladı.

TİANJİN, 25 Haziran (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, uluslararası topluma uluslararası ekonomik ve ticari işbirliğinde yapıcı adımlar atma çağrısında bulundu.

Li, Çin'in kuzeyindeki Tianjin Belediyesi'nde gerçekleştirilen ve Yaz Davos Forumu olarak da bilinen 16. Yeni Şampiyonlar Yıllık Toplantısı'nın çarşamba günü düzenlenen açılışında konuşma yaptı.

Li, "Yapıcı adımlar, serbest ticaret ve çok taraflılığı korumak ve dünya ekonomisinin istikrarlı gelişimini desteklemek için proaktif olarak daha fazla tatbiki önlem almamızı gerektiriyor" dedi.

Li, anlaşmazlıkların ve farklılıkların eşit şartlarda gerçekleştirilecek istişarelerle çözüme kavuşturulması çağrısında da bulundu.

Ülkeler arasındaki ekonomik ve ticari etkileşimlerde anlaşmazlık ve farklılıklar görülmesinin olağan olduğunu söyleyen Li, ülkeler arasında karşılıklı saygıya dayalı diyalog ve istişarelerle her zaman çözüme ulaşılabileceğini vurguladı.

Karşılıklı fayda sağlayan işbirliği yoluyla ortak çıkarların korunmasına yönelik çabaların önemine de dikkat çeken Li, küresel zorluklar karşısında küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarının sağlanabilmesi için ülkeler arasında makro politika koordinasyonunu güçlendirmenin önemli olduğunu ifade etti. Li, kalkınma süreçlerinin güvenlik ve direncini güçlendirmek için tüm ülkelere daha yakın işbirliği çağrısında bulundu.

Li, dünya pazarıyla entegrasyon ve bağlantılarını derinleştirmeye ve çeşitli ülkelerle sanayi işbirliğini güçlendirmeye devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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