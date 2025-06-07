Çin Başbakanı Li Qiang'dan Portekiz Başbakanı'na Kutlama Mesajı

Çin Başbakanı Li Qiang'dan Portekiz Başbakanı'na Kutlama Mesajı
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Çin Başbakanı Li Qiang, yeni göreve başlayan Portekiz Başbakanı Luis Montenegro'ya kutlama mesajı gönderdi. İki ülke arasındaki stratejik ortaklığın 20. yıldönümünde ticaret, yatırım ve kültürel işbirliğinin güçlendirilmesi vurgulandı.

BEİJİNG, 7 Haziran (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, göreve başlayan Portekiz Başbakanı Luis Montenegro'ya kutlama mesajı gönderdi.

Li, cuma günkü mesajında karşılıklı saygı, karşılık güven, açıklık ve kapsayıcılık ilkelerinin kılavuzluğunda hareket eden Çin ve Portekiz'in, ticaret, yatırım, yeşil kalkınma, bilim, eğitim ve kültür gibi alanlarda etkileşim ve işbirliğini aktif şekilde teşvik konusunda ilerleme kaydettiğini söyledi.

İki tarafın Makao meselesini dostane istişareler yoluyla çözüme kavuşturma deneyiminin, uluslararası topluma ışık tutmaya devam ettiğini belirten Li, Çin ve Portekiz'in birbirlerini destekleyip uluslararası arenada yakın koordinasyonu sürdürerek çok taraflılığa sıkı sıkıya bağlı ortaklar haline geldiğini belirtti.

Li, Çin ile Portekiz arasında kapsamlı stratejik ortaklık kurulmasının 20. yıldönümünü, siyasi karşılıklı güven ve tatbiki işbirliğini derinleştirmek ve Çin-Avrupa ilişkilerinin istikrarlı ve sağlam gelişimine pozitif enerji aktarmak için bir fırsat olarak değerlendirmek üzere Montenegro ile çalışmaya istekli olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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