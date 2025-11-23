Çin Başbakanı Li Qiang'dan G20 Ülkelerine Dayanışma Çağrısı

JOHANNESBURG, 23 Kasım (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, G20 ülkelerine seslenerek küresel ekonomik toparlanmanın yavaşlaması karşısında dayanışma içinde olmaları, serbest ticareti kararlılıkla savunmaları ve dışa açık dünya ekonomisi inşa etmeleri çağrısında bulundu.

Li açıklamayı, Johannesburg'da kapsayıcı ve sürdürülebilir ekonomik büyümeye odaklanan ve Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa'nın başkanlık ettiği 20. G20 Zirvesi'nin ilk oturumunda yaptı.

Başbakan, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in 17. G20 Zirvesi'nde dayanışma içinde olunduğunda güçlü olunacağı ancak bölünme ile hiçbir yere varılamayacağını vurguladığını hatırlattı.

Li, farklı bölgelerden gelen ve farklı sistem ve kültürlere sahip G20 üyelerinin yıllar boyunca dayanışma ruhu sayesinde birbiri ardına zorlukları aşmayı başardığını ve küresel ilerleme ve kalkınmayı teşvik ettiğini ifade etti.

Çin Başbakanı, dünya ekonomisinin günümüzde tek taraflılık ve korumacılığın yükselişi, ticaret kısıtlamaları ve çatışmaların tırmanmasıyla bir kez daha büyük zorluklarla karşı karşıya olduğunu vurguladı.

Li, taraflar arasındaki çıkar farklılıkları ile küresel işbirliği mekanizmalarındaki zayıflıkların, uluslararası dayanışmayı engelleyen önemli faktörler haline geldiğine işaret etti.

Başbakan, G20'den bu sorunlarla doğrudan yüzleşmesini, çözümler aramasını ve tüm tarafları dayanışma ve işbirliği yoluna geri döndürmeye yardımcı olmasını istedi.

Li, sorun ve çelişkilerle karşı karşıya kalındığında, eşitlik temelinde istişarelerle anlaşmazlık ve sürtüşmeleri uygun şekilde çözmek için ortak çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

Çin Başbakanı ayrıca, farklılıkları bir kenara bırakarak ortak zemin aramanın, en kapsamlı şekilde ortak çıkarların peşinden koşmanın ve ülkelerin endişelerini karşılıklı olarak uygun şekilde ele almanın önemini vurguladı.

Li, G20 ülkelerine, yönetişimde zorluklarla karşılaştıklarında zamana ayak uydurmaları ve çok taraflılığı savunmada liderlik etmeleri çağrısı yaptı.

Çin Başbakanı, Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu ve Dünya Ticaret Örgütü dahil kurumların reformunun hızlandırılmasını da istedi.

Li ayrıca, gelişmekte olan ülkelerin sesini güçlendirmek ve daha adil ve dışa açık uluslararası ekonomi ve ticaret düzeni oluşturmak için çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

Çin'in, G20'nin Afrika ve En Az Gelişmiş Ülkelerde Sanayileşmeyi Desteklemeye ilişkin inisiyatifini uygulamaya yönelik eylem planı yayımladığını belirten Li, Çin'in tüm ülkeler için ortak kalkınmayı teşvik etme çabasını vurguladı.

Li, Çin'in gelişmekte olan ülkelerin borçlarının azaltılmasını desteklediğini ve Afrika'nın modernizasyonuna destek olmak için Güney Afrika ile ortak işbirliği girişimi başlattığını söyledi. Li ayrıca, Çin'in Küresel Kalkınma Enstitüsü kuracağını duyurdu.