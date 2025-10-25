Haberler

Çin Başbakanı Li Qiang, Beş Yıllık Kalkınma Planı Taslağının Hazırlığını Başlattı

Çin Başbakanı Li Qiang, 15. Beş Yıllık Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Planı taslağının hazırlanması için Devlet Konseyi liderlik grubu toplantısına başkanlık etti.

BEİJİNG, 25 Ekim (Xinhua) -- Çin Başbakanı ve Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi üyesi Li Qiang, Çin'in 15. Beş Yıllık Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Planı taslağının hazırlanmasına ilişkin Devlet Konseyi liderlik grubu toplantısına başkanlık ediyor, 24 Ekim 2025.

Çin'in başkenti Beijing'deki toplantıya Başbakan Yardımcısı ve ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komite Üyesi Ding Xuexiang da katıldı. (Fotoğraf: Huang Jingwen/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
