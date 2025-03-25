Çin Başbakanı Li Qiang, Asya Kalkınma Bankası ile İşbirliğini Güçlendirecek

BEİJİNG, 25 Mart (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, başkent Beijing'de Asya Kalkınma Bankası Başkanı Masato Kanda ile bir araya geldi. Li, pazartesi günü gerçekleşen görüşmede Asya Kalkınma Bankası'yla olan çok yönlü işbirliğini daha da artırmak istediklerini söyledi.

Li, son yıllarda jeopolitik çalkantılar ve yükselen korumacılıktan etkilenen dünya ekonomisinin artan istikrarsızlık ve belirsizliğe rağmen yavaş şekilde toparlandığını belirtti.

Li, Asya ülkelerine, dayanışma ve koordinasyonu güçlendirme, çok taraflılığa bağlı kalma, bölgesel ekonomik entegrasyonu ilerletme, ticaret, yatırım ve teknoloji akışının önündeki engelleri kaldırma ve sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarlı ve sorunsuz işleyişini sağlama çağrısı yaptı.

Li, tüm tarafların makro politika koordinasyonunu güçlendirmesi, bilim ve teknoloji inovasyonunda etkileşim ve işbirliğini derinleştirmesi, Asya ekonomisinin etkinlik ve direncini arttırması, risklere karşı daha dayanıklı olması ve ortak kalkınmayı sağlamak üzere el ele vermesi gerektiğini de ifade etti.

Asya Kalkınma Bankası'nın Asya-Pasifik bölgesinde önemli bir çok taraflı kalkınma kuruluşu olduğuna işaret eden Li, Asya Kalkınma Bankası'yla çok yönlü işbirliğini daha da artırmaya, ortaklığı yeni bir seviyeye çıkarmaya, daha fazla karşılıklı fayda ve kazan-kazan sonuçları elde etmeye ve bölgeye daha fazla kamu malı sağlamaya hazır olduklarını dile getirdi.

Başbakan, iki tarafın da çevrenin korunması, yeşil ve düşük karbonlu kalkınma, yaşlı bakımı ve tıbbi bakım gibi alanlarda mali işbirliğini güçlendirmesi ve yükselen sektörlerin gelişimi, finans ve vergi sistemi reformu ve yaşlanmayla mücadele gibi alanlarda bilgi işbirliğini derinleştirmesi gerektiğini belirtti.

Li, Asya-Pasifik'teki diğer gelişmekte olan üyelerin zorluklarla daha iyi başa çıkmalarına ve sürdürülebilir kalkınmaya ulaşmalarına destek olmak üzere yoksulluğun azaltılması ve dijital ekonomi alanındaki faydalı deneyimlerini paylaşmaya hazır olduklarını vurguladı.

Kanda ise uluslararası ticaretin giderek daha fazla parçalandığı bir dönemde Çin'in, reform ve üst düzey dışa açılma politikasını daha da derinleştirmeye kararlı olduğunu söyledi. Kanda, bunun sadece Çin ekonomisinin istikrarlı şekilde büyümesini sağlamakla kalmayıp aynı zamanda Asya ve dünya genelindeki ekonomik büyümeye önemli katkılarda bulunduğunu belirtti.

Asya Kalkınma Bankası'nın Çin'le işbirliğine büyük önem verdiğini kaydeden Kanda, aralarında işbirliği kurulmasının 40. yıldönümünü Çin ile bilgi inovasyonu, yeşil kalkınma gibi alanlarda işbirliğini güçlendirmek, Asya-Pasifik bölgesinin kalkınmasını teşvik etmek ve iki taraf arasındaki işbirliği ortaklığını daha yüksek bir seviyeye taşımak için fırsat olarak değerlendirmeye hazır olduklarını vurguladı.