Çin Başbakanı Li Qiang, ABD Senatörü ile Ekonomik İşbirliğini Görüştü

BEİJİNG, 24 Mart (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, 2025 Çin Kalkınma Forumu'na katılmak üzere Beijing'de bulunan ABD'li Senatör Steve Daines ve ABD'li iş insanlarıyla bir araya geldi.

Li, pazar günü gerçekleşen görüşmede Çin-ABD ilişkilerinde yeni ve önemli bir dönüm noktasına ulaşıldığını belirterek bugüne kadar yaşanan gelişmelerin, hem Çin'in hem de ABD'nin işbirliğinden kazançlı çıkıp çatışmadan kaybedeceğini ortaya koyduğunu söyledi. Li, iki tarafın çatışma yerine diyaloğu, sıfır toplamlı oyun yerine kazan-kazan işbirliğini tercih etmesi gerektiğini vurguladı.

Li, ABD'nin karşılıklı saygı, barış içinde bir arada yaşama ve kazan-kazan işbirliği ilkeleri doğrultusunda samimi bir iletişim kurmak, güven tesis etmek ve endişeleri gidermek üzere Çin'le birlikte çalışmasını temenni ettiklerini ifade etti. Li, iki ülkenin pragmatik işbirliğini derinleştirmek ve ilişkilerin istikrarlı, sağlıklı ve sürdürülebilir gelişimini teşvik etmek üzere birlikte çalışmaları gerektiğini söyledi.

Ekonomik ve ticari işbirliğinin Çin-ABD ilişkilerinde önemli bir temel taşı olduğunu belirten Li, Çin ile ABD arasında son dönemlerde elde edilen verimli ekonomik ve ticari işbirliğinin, iki tarafın ortak çabalarının sonucu olduğunu ve bunun değerinin bilinmesi gerektiğini ifade etti.

Li, ikili ilişkilerdeki zorluklar ne kadar fazla olursa olsun Çin-ABD ekonomik ve ticari işbirliğinin sürdürülüp geliştirilmesinin o oranda önemli olduğunu söyledi.

Ticaret savaşından kimsenin kazançlı çıkmayacağını ve hiçbir ülkenin ek gümrük vergileri uygulayarak kalkınma ve refaha ulaşamayacağını vurgulayan Li, iki ülkeyi ticari dengesizlik gibi sorunları işbirliğini artırarak çözmeye çağırdı.

Li, "Çin, ABD de dahil olmak üzere tüm ülkelerden gelen şirketlerin Çin'deki kalkınma fırsatlarını paylaşmalarından her zaman memnuniyet duymaktadır ve şirketlerin meşru taleplerini aktif şekilde ele almaya, yerli ve yabancı şirketlere eşit muamele etmeye ve sağlam bir iş ortamını teşvik etmeye devam edecektir" dedi.

ABD heyeti ise Çin'de son yıllarda büyük değişimler yaşandığına dikkat çekti. ABD'li şirketlerin Çin'in kalkınmasına aktif olarak katıldıklarını ve Çin'in kalkınmasına destek verdiklerini belirten heyet, Çin'e yatırım yapmaya devam etmeye, karşılıklı fayda ve kazan-kazan sonuçları elde etmek için diyalog ve işbirliğini güçlendirmeye ve ikili ilişkilerin sürdürülebilir kalkınmasını teşvik etmeye istekli olduklarını ifade etti.