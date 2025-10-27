Çin Başbakanı Li Qiang, AB ile Ekonomik İşbirliğini Güçlendirme Taahhüdünde Bulundu

KUALA LUMPUR, 27 Ekim (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, ekonomik ve ticari işbirliği alanındaki sorunların eşitlik ve karşılıklı saygı temelinde ve diyalog ve istişarenin yanı sıra karşılıklı anlayış ve uzlaşma yoluyla çözümünü teşvik için Avrupa Birliği ile çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Li, pazartesi günü düzenlenen Doğu Asya işbirliği konulu liderler toplantısı sırasında Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa ile bir araya geldi.

Çin-AB ilişkilerinin an itibarıyla hem gelişme fırsatları hem de yeni zorluklarla karşı karşıya olduğunu kaydeden Li, bu nedenle her iki tarafın da ilişkileri doğru yolda tutması gerektiğini belirtti.

Li, iki tarafın vardığı uzlaşıyı daha fazla uygulamak üzere AB ile çalışmaya istekli olduklarını vurguladı.

Li, AB ile işbirliğini daha da genişletmeye, Çin-AB ticaretinin optimizasyonunu ve dengeli gelişimini teşvik etmeye ve karşılıklı dışa açılımı artırmaya istekli olduklarını ifade etti.