Çin Başbakanı Li, Malezya'nın Yeni Başbakanı İbrahim'e Kutlama Mesajı Gönderdi

BEİJİNG, 25 Kasım (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Keqiang, Cuma günü Malezya başbakanlığına atanmasından dolayı Enver İbrahim'i kutladı.

Mesajında Li, Çin ve Malezya'nın geleneksel olarak bir denizin iki yakasındaki dost komşular olduğunu ve ikili bağlarının büyük bir gelişme ivmesini sürdürdüğünü söyledi.

Çin Başbakanı, iki tarafın karşılıklı siyasi güveni sürekli olarak pekiştirdiğini ve kazan-kazan işbirliğini derinleştirerek, her iki ülkenin ve bölgenin barış ve refahına olumlu katkıda bulunduğunu kaydetti.

Li, iki ülke arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığın daha da geliştirilmesi için Enver İbrahim ile birlikte çalışmaya ve iki ülkenin ve halklarının daha iyi yararlanabilmesi için ortak bir geleceğe sahip bir Çin-Malezya topluluğu oluşturmaya doğru istikrarlı bir şekilde ilerlemeye arzulu olduğunu söyledi.