Çin Başbakanı Li, Macar Mevkidaşı Orban ile Görüştü

BEİJİNG, 16 Ekim (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang (sağda), Çin'in başkenti Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir araya geldi, 16 Ekim 2023. Orban, 3.

BEİJİNG, 16 Ekim (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang (sağda), Çin'in başkenti Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir araya geldi, 16 Ekim 2023.

Orban, 3. Kuşak ve Yol Uluslararası İşbirliği Forumu'na katılmak ve ülkeye resmi bir ziyaret gerçekleştirmek üzere Beijing'de bulunuyor. (Fotoğraf: Liu Bin/Xinhua)