Çin Başbakanı Li, IMF ile İşbirliğini Derinleştirme Sözü Verdi

BOAO, 30 Mart (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang Çarşamba günü Hainan eyaletinin Boao kentinde Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva ile bir araya geldi. Li görüşmede, küresel yönetişimi daha adil ve hakkaniyetli hale getirmek için IMF ile işbirliğini derinleştirme sözü verdi.

Çin ekonomisinin bu yılın başından bu yana istikrar ve toparlanma ivmesi gösterdiğini kaydeden Li, Çin'in sağlam bir ekonomik temele, geniş kalkınma beklentilerine ve umut verici bir geleceğe sahip olduğunu söyledi. Li ayrıca, Çin'in makro politika düzenlemelerini güçlendireceğini, tüketim ve yatırım potansiyelini açığa çıkaracağını, dış dünyaya tereddütsüz açılacağını, iş ortamını kapsamlı bir şekilde iyileştireceğini ve riskleri ihtiyatlı bir şekilde önleyerek bertaraf edeceğini belirtti.

Çin Başbakanı, "Genel ekonomik iyileşmeyi teşvik edecek ve yıllık kalkınma hedeflerimizin tümüne ulaşabilecek güvenimiz ve yeteneğimiz var" dedi.

Karmaşık ve ciddi zorluklar karşısında uluslararası toplumun bu zorlukların üstesinden gelmek için birlikte çalışması gerektiğini belirten Li, uluslararası toplumu çok taraflılığı desteklemeye, makroekonomik politika koordinasyonunu güçlendirmeye, küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin güvenliğini, istikrarını ve akıcılığını korumaya çağırdı.

Li, Çin'in gelişmekte olan ülkelere ekonomilerini geliştirmeleri ve halklarının geçim kaynaklarını iyileştirmeleri konusunda kendi imkanları dahilinde her zaman destek olduğunu söyledi.

Çin Başbakanı, "IMF'yi borç konusundaki aktif öncü rolünden dolayı takdir ediyor, gelişmekte olan ülkelere iklim değişikliğini ele almaları için finansman sağlamak üzere Dayanıklılık ve Sürdürülebilirlik Vakfı'nı kurmasını destekliyoruz" diye konuştu.

Çin'in IMF ile ilişkilerine büyük önem verdiğini ve IMF'nin küresel yönetimde önemli bir rol oynamasını kararlılıkla desteklediğini belirten Li, küresel yönetimi daha adil ve hakkaniyetli hale getirmek, gelişen pazarlar ile gelişmekte olan ülkelerin uluslararası meselelerdeki sesini ve etkisini arttırmak için IMF ile işbirliğini derinleştirmeye hazır olduğunu belirtti.

2023 Boao Asya Forumu Yıllık Konferansı'na katılmak üzere Çin'de bulunan IMF Başbakanı Georgieva ise, Çin'in IMF'nin önemli bir ortağı olduğunu, Çin'in ekonomik kalkınmasının iyi bir ivme yakaladığını ve bu yıl dünya ekonomik büyümesinin üçte birinden fazlasına katkıda bulunmasının beklendiğini, bunun da diğer ülkeler için önemli fırsatlar sağlayacağını söyledi.

"IMF, Çin'in çok taraflılığa olan bağlılığını ve gelişmekte olan ülkelerdeki borç krizlerini önlenmedeki önemli katkısını takdir ediyor" diyen Georgieva, IMF'nin makroekonomik politikaların düzenlenmesi, ticaretin parçalanmasının önlenmesi, gelişmekte olan ülkelerin borç krizleriyle daha iyi başa çıkmalarına yardımcı olunması ve dünyanın daha istikrarlı ve güvenli hale getirilmesi konularında Çin ile işbirliğini derinleştirmeye hazır olduğunu sözlerine ekledi.