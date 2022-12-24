Çin Başbakanı Li, Hong Kong Özel İdari Bölgesi Başkanı ile Biraraya Geldi

BEİJİNG, 24 Aralık (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Keqiang Perşembe günü, şu anda Beijing'de görev ziyaretinde bulunan Hong Kong Özel İdari Bölgesi (HKSAR) Başkanı John Lee ile bir görüşme gerçekleştirdi.

BEİJİNG, 24 Aralık (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Keqiang Perşembe günü, şu anda Beijing'de görev ziyaretinde bulunan Hong Kong Özel İdari Bölgesi (HKSAR) Başkanı John Lee ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Toplantıda Li, Hong Kong'daki mevcut durum ve HKSAR hükümetinin çalışmaları hakkında raporu dinledi.

Başbakan Yardımcısı Han Zheng de toplantıya katıldı.

Li, Özel İdari Bölge'nin altıncı dönem başkanlığını üstlenmesinden bu yana Lee'nin kamuoyunun endişelerine aktif şekilde yanıt vererek, ekonominin canlandırılmasına odaklanarak ve köklü ekonomik ve toplumsal sorunlara çözüm bulmaya çalışarak HKSAR hükümetine başarılı şekilde liderlik ettiğini söyledi. Li, merkezi hükümetin, Lee'nin ve HKSAR hükümetinin performansını tam olarak takdir ettiğini dile getirdi.

Li, merkezi hükümetin, Hong Kong halkının Hong Kong'a yüksek düzeyli özerklik tanımasını sağlayan "tek ülke, iki sistem" politikasını tam olarak, bağlılıkla ve kararlı şekilde uygulamaya devam edeceğini vurguladı. Merkezi hükümetin, bölge üzerinde genel yetki kullanmaya devam edeceğini de hatırlatan Li, merkezi hükümetin, Hong Kong'un vatanseverler tarafından yönetilmesini göz önünde bulunduracağını ve hukuka dayalı yönetimlerinde idari amire ve Özel İdari Bölge hükümetine tam destek vereceğini ifade etti.

Hong Kong'un geleceğinin, anavatana sıkı şekilde bağlı olduğunu söyleyen Li, Özel İdari Bölge hükümetine, Hong Kong'un tüm kesimlerinden insanları birleştirmeleri ve Hong Kong'u ülkenin genel kalkınmasına entegre ederken bölgenin ayırıcı özelliklerinden tam olarak yararlanmaları çağrısında bulundu.

Li, bölgenin anavatanın güçlü desteğinden ve kendisinin dünya piyasalarıyla olan yakın bağlantısından yararlanarak, üst düzey dışa açılmasını genişletmesi, uluslararası finans, ticaret ve nakliye merkezi olarak konumunu pekiştirip iyileştirmesi ve uluslararası bir inovasyon ve teknoloji merkezi inşa etmesi gerektiğini vurguladı.

Li ayrıca Özel İdari Bölge hükümetinin, ekonomik büyümenin peşinde olma ve halkın refahını artırma, böylelikle kalkınma yoluyla Hong Kong halkına fayda sunma çabalarını devam ettirmesini beklediğini ifade etti.

Li, optimize edilmiş Kovid-19 önleme ve kontrol önlemlerinin düzenli şekilde uygulanmasıyla, ilgili yetkililerin, Hong Kong ile ana kara arasındaki normal personel alışverişlerinin kademeli olarak yeniden başlamasını kolaylaştırmak üzere iletişim ve koordinasyonu artırması gerektiğini söyledi.

Lee ise Hong Kong'a gösterdikleri ilgi ve destek için merkezi hükümete minnettarlığını ifade etti ve Hong Kong'un güçlü yanlarını ülkenin ihtiyaçlarının karşılanması ve bölgenin önümüzdeki yılda yeni bir kalkınma aşamasına geçirilmesi için gayret göstereceğine söz verdi.