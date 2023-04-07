Çin Başbakanı Li: Fransa'nın Çinli İşletmelere Adil ve Ayrımcı Olmayan İş Ortamı Sağlamasını Umuyoruz

BEİJİNG, 7 Nisan (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.

Perşembe günü Beijing'de düzenlenen görüşmede Li, Çin-Fransa ilişkilerinin sürekli ve sağlam bir gelişme gösterdiğini kaydederken, bu ilişkilerin, değişken ve iç içe geçmiş bir dünyaya önemli bir istikrar ve kesinlik kazandırdığını söyledi.

Li, "Çin, iki devlet başkanının ulaştığı önemli fikir birliğini uygulamak, Çin-Fransa kapsamlı stratejik ortaklığını daha yüksek bir düzeye taşımak ve diplomatik ilişkilerin kurulmasına ilişkin orijinal özlemlere, yani bağımsızlık, karşılıklı anlayış, öngörü, karşılıklı yarar ve kazan-kazan sonuçlarına bağlı kalmak için Fransa ile çalışmaya hazır" dedi.

Li, Çin'in, gelişimiyle oluşan fırsatları Fransa ile paylaşmaya ve Çin pazarına daha kaliteli Fransız ürünleri, teknolojileri ve hizmetleri sunmaya istekli olduğunu vurguladı. Çin Başbakanı Li, ülkesinin Fransa'dan pazarını açık tutmasını ve Çinli işletmeler için adil ve ayrımcı olmayan bir iş ortamı sağlamasını umduğunu söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise Fransa'nın Çin'in gelişimini desteklediğini ve Çin ile salgın öncesi ticaret ivmesini geri kazanmaya hazır olduğunu söyledi.

Macron ayrıca Çin ile ekonomi ve ticaret, tarım, havacılık, finans, nükleer enerji, yenilik, turizm ve kültür alanlarında işbirliğini açık bir şekilde güçlendirmeye istekli olduğunu ifade etti.