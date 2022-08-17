Çin Başbakanı Li, Ekonomik Güçleri Toparlanmayı Pekiştirmeye Çağırdı

SHENZHEN, 17 Ağustos (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Keqiang Salı günü, ülkenin ekonomik güçlerini ekonomik toparlanmayı pekiştirme konusundaki sorumluluklarını yerine getirmek için çaba göstermeye çağırdı. Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi üyesi olan Li bu açıklamasını, Shenzhen'de başkanlık ettiği ekonomik durumla ilgili bir sempozyumda yaptı. Altı büyük ekonomik eyaletin - Guangdong, Jiangsu, Zhejiang, Shandong, Henan ve Sichuan - önde gelen yetkilileri toplantıda bizzat ya da video bağlantısı aracılığıyla konuştu. Li, piyasa varlıklarını destekleme, istihdam ve fiyatları istikrara kavuşturma ve insanların geçim kaynaklarını garanti altına almak amacıyla çaba gösterilmesini vurguladı. Çin ekonomisinin kritik bir istikrar aşamasında olduğuna dikkat çeken Li, ülkenin toparlanma ivmesini pekiştirme çabalarında bir aciliyet duygusunun benimsenmesi çağrısı yaptı. Li, ülkenin yeni kalkınma felsefesini tam olarak uygulaması ve salgın önleme ve kontrolünü ekonomik ve sosyal kalkınma ile son derece verimli bir şekilde koordine etmesi gerektiğini söyledi. Altı eyaletin ülkenin toplam ekonomik çıktısının yüzde 45'ine katkıda bulunduğunu hatırlatan Li, bu eyaletleri ülkenin ekonomik kalkınmasının temel direkleri olarak nitelendirdi ve ekonomik büyümeyi istikrara kavuşturmada kilit rol almaya çağırdı.

Li, ekonomik güçlerden, piyasa varlıklarını harekete geçirmek, lojistiği sorunsuz hale getirmek ve endüstriyel ve tedarik zincirlerini istikrara kavuşturmak için politikalardan yararlanırken, büyüme yanlısı politikalar paketinin sağlam bir şekilde uygulanmasını sağlamalarını istedi. Başbakan Li, yerel yönetimlerin kemerlerini sıkması, mevcut varlıkları daha iyi kullanması, gelir ve giderler arasında bir denge kurması ve insanların geçimini sağlamak için bütçe harcamalarını garanti altına alması gerektiğini de söyledi. Li, ekonomiyi ve istihdamı istikrara kavuşturmak için piyasa varlıklarının istikrarını sağlamaya yönelik çaba gösterilmesini de istedi. Altı eyaletin, Çin'in iş fırsatlarının yüzde 40'ından fazlasını sunan piyasa kuruluşlarının yüzde 40'ından fazlasına sahip olduğuna dikkat çeken Li, işletmelerin zorlukları atlatmaları ve yeniden canlanmaları için desteği artırmaya yönelik çalışmaların altını çizdi. Her biri büyük nüfusa sahip bu eyaletlerde tüketimi teşvik etmek için önlemler alınması gerektiğine de değinen Li, katı konut talebini ve konut iyileştirme talebini karşılarken otomobil tüketimi de dahil olmak üzere yüksek fiyatlı tüketimin artırılması çağrısında bulundu. Özel yerel kamu borçları ve politika temelli ve kalkınmaya yönelik finansal araçlar yoluyla daha nitelikli projelerle yerel yönetimlere mali desteğin artırılması çağrısı da yapan Li, etkili yatırımı ve buna bağlı tüketimi artırmak için yerel yönetimlerden olgun projelerin yapımını hızlandırmaya çağırdı. Başbakan altı eyaletin reform konusundaki arayışlarına devam etmesi, yönetimi modernize etmek ve gücü delege etmek için reformları derinleştirmesi ve piyasa canlılığını ve sosyal yaratıcılığı daha da teşvik etmesi gerektiğini söyledi. Li ayrıca, altı eyaleti daha yüksek seviyede açılımı teşvik etmeye ve karşılıklı faydalar ve kazan-kazan sonuçların gerçekleşmesi için dış ticaret ve yatırımı istikrara kavuşturmaya çağırdı.