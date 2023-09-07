Çin Başbakanı Li: Doğu Asya Ülkeleri Kalkınmanın Zorluğunu ve Barışın Değerini Biliyor

CAKARTA, 7 Eylül (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Doğu Asya ülkelerinin kalkınmanın zorlukları, dışa açılımın gerekliliği ve barışın değeri konusunda tam bir bilince sahip olduğunu ifade etti.

CAKARTA, 7 Eylül (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Doğu Asya ülkelerinin kalkınmanın zorlukları, dışa açılımın gerekliliği ve barışın değeri konusunda tam bir bilince sahip olduğunu ifade etti.

Li, Perşembe günü Endonezya'nın başkenti Cakarta'da düzenlenen 18. Doğu Asya Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, Doğu Asya'nın son yıllarda ekonomik küreselleşme akımında zamanın fırsatlarını yakaladığını, dışa açık kalkınma ve kazan-kazan işbirliğine dayalı doğru yolda kararlı şekilde ilerlediğini ve böylece dünyanın kalkınması için de önemli bir dinamo haline geldiğini söyledi.

Başbakan ayrıca bölge ülkelerinin; birlik olmanın refah, bölünmenin ise çöküş anlamına geldiğinin farkında olduklarını kaydetti.