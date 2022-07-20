Çin Başbakanı Li: Çin Yüksek Seviyede Açılmayı Şaşmaz Bir Şekilde Derinleştirecek

BEİJİNG, 20 Temmuz (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Keqiang Salı günü yaptığı açıklamada, Çin'in yüksek seviyede açılmayı şaşmaz bir şekilde derinleştireceğini ve kapılarını dünyaya daha geniş biçimde açacağını söyledi. Başbakan Li bu açıklamayı, Dünya Ekonomik Forumu'nun ev sahipliğini yaptığı Küresel İş Liderleriyle Özel Sanal Diyalog toplantısında yaptı. Li, Çin ekonomisinin küresel ekonomiyle derinden bütünleştiğini ve dışa açılmanın Çin'in temel ulusal politikası olduğunu söyledi. Başbakan Li, Çin'in dünyadan izole biçimde kalkınamayacağını, dünyanın da kalkınmak için Çin'e ihtiyacı olduğunu vurguladı. Başbakan, "Çin pazarı aynı zamanda dünya pazarıdır. Çin, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelere çok yönlü açılmayı sürdürmeye, merkezinde DTÖ (Dünya Ticaret Örgütü) olan çok taraflı ticaret rejimini desteklemek için diğer taraflarla birlikte çalışmaya ve serbest ticaret ve adil ticareti teşvik etmeye devam edecektir" dedi. Li, "Büyüyen ticarette uyuşmazlık ve ihtilafların ortaya çıkması kaçınılmazdır. Endüstriyel ve tedarik zincirlerini güvence altına almak ve istikrarı korumak için ortak bir zemin aramalı ve farklılıkları düzgün biçimde ele almalıyız" diye ekledi.

Xinhua / Güncel