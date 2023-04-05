Çin Başbakanı Li: Çin-Rusya Kapsamlı Stratejik Koordinasyon Ortaklığı Yüksek Düzeyde Gelişme Sağladı

BEİJİNG, 5 Nisan (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang Salı günü Rusya Başbakanı Mihail Mişustin ile telefonda görüştü.

Li, iki ülkenin devlet başkanlarının stratejik rehberliği altında, yeni bir dönem için Çin-Rusya kapsamlı stratejik koordinasyon ortaklığının yüksek düzeyde gelişme sağladığını söyledi.

Li, Çin-Rusya ilişkilerinin, ittifak yapmama, zıtlaşmama ve herhangi bir üçüncü tarafı hedef almama, karşılıklı saygı, karşılıklı güven ve karşılıklı yarar ilkelerine bağlı olduğunu ve bu ilkelerin yalnızca kendi gelişimlerini ve gençleşmelerini teşvik etmekle kalmayıp, aynı zamanda uluslararası hakkaniyeti ve adaleti desteklediğini de söyledi.

Li, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in Rusya'ya yaptığı son başarılı ziyaret sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile birlikte ikili ilişkilerin geliştirilmesi için ortaklaşa yeni bir plan ve ikili işbirliği için yeni bir yön çizdiklerini vurguladı.

Çin'in Rusya ile yakın çalışmaya istekli olduğunu söyleyen Li, iki ülkenin hükümet dairelerinin iki devlet başkanının vardığı önemli fikir birliğini uygulaması ve yeni gelişme sağlamak için Çin ile Rusya arasındaki fayda sağlayan işbirliğini ilerletmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Mişustin ise Rusya-Çin ilişkilerinin uluslararası hukuka ve küresel barış ve istikrarın sağlanmasında önemli bir faktör olan çoğulculuk ilkesine dayandığını belirterek, şu anda ikili ilişkilerin tarihin en yüksek seviyesinde olduğunu ve Cumhurbaşkanı Xi'nin Rusya'ya yaptığı resmi ziyaretin, Rusya-Çin ilişkilerinde büyük bir başarıyla yeni bir sayfa açtığını belirtti.

Mişustin, Rusya'nın, Çin ile kapsamlı stratejik koordinasyon ortaklığına değer verdiğini ve Çin ile iyi komşuluk dostluğunu güçlendirmeye, çeşitli alanlarda tatbiki işbirliğini derinleştirmeye ve iki ülkenin ortak kalkınması için çaba göstermeye istekli olduğunu söyledi.