Çin Başbakanı Li Çiang, Singapur'da Serbest Ticaret Çağrısında Bulundu

Güncelleme:
Çin Başbakanı Li Çiang, Singapur'da yaptığı görüşmelerde serbest ticaretin korunması gerektiğini vurguladı. ASEAN Zirvesi öncesi gerçekleştirilen ziyarette çok taraflı ticaret sisteminin zorlukları ele alındı ve iki ülke arasında ekonomik işbirliğinin artırılması hedeflendi.

Çin Başbakanı Li Çiang, Malezya'da düzenlenecek Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Zirvesi öncesinde Singapur'a yaptığı ziyarette, serbest ticareti birlikte koruma çağrısında bulundu.

Xinhua'nın haberine göre, Başbakan Li, Singapurlu mevkidaşı Lawrence Wong'un davetiyle 25-26 Ekim'de bu ülkeyi ziyaret etti.

Bugünün dünyasında çok taraflı ticaret sisteminin zorlu sınamalarla karşı karşıya olduğuna dikkati çeken Li, "Tek taraflılığa ve korumacılığa karşı çıkmak, serbest ticareti ve ekonomik küreselleşmeyi birlikte korumak ve uluslararası düzenin daha adil ve akılcı bir yönde gelişimini teşvik etmek için Singapur ile birlikte çalışmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Li, iki ülke arasında Sucou Sanayi Parkı ve Tiencin Eko-Şehir projeleri gibi, karşılıklı yatırımları sürdürmeyi istediklerini, Singapurlu şirketlerin Çin'e yatırım yapmalarını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Ev sahibi Başbakan Wong da Çin ile çok taraflı işbirliğini, ikili ticareti ve yatırım bağlantılarını güçlendirmeye hazır olduklarını vurguladı.

Görüşmenin ardından iki ülke arasında yeşil kalkınma, dijital ekonomi ve deniz bağlantı hatları alanlarında işbirliği belgeleri imzalandı.

2018'den bu yana başbakan düzeyinde ilk ziyaret

Başbakan Li, selefi Li Kıçiang'ın 2018'deki ziyaretinden bu yana ülkeyi ziyaret eden ilk Çin başbakanı oldu. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping de en son 2015'te Singapur'u ziyaret etmişti.

Singapur Başbakanı Wong, mayısta seçilmesinin ardından ilk dış ziyaretini Çin'e yapmış, Başbakan Li ve Devlet Başkanı Şi ile görüşmüştü.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Güncel
