Çin Başbakanı Li Çiang, DTÖ Genel Direktörü ile Dünya Ekonomisini Görüştü

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Çin Başbakanı Li Çiang, DTÖ Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala ile görüşerek dünya ekonomisinin yeniden düzelmesi için uluslararası işbirliğinin önemine vurgu yaptı.

Çin Başbakanı Li Çiang, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala ile görüşerek dünya ekonomisinin düzelmesi için uluslararası toplumla birlikte çalışma mesajı verdi.

Xinhua ajansının haberine göre Başbakan Li, Brezilya'nın ev sahipliğinde Rio de Janeiro kentinde düzenlenen BRICS Liderler Zirvesi kapsamında DTÖ Genel Direktörü Okonjo-Iweala ile görüştü.

Küresel ticaretin tek taraflılık ve korumacılığın artmasıyla ciddi bir değişime girdiğini belirten Li, bunun da dünya ekonomisi ve ülkelerin kalkınması için büyük zorluklar ortaya çıkardığını kaydetti.

Li ayrıca, Çin'in, dünya ekonomisinin toparlanması için uluslararası toplumla birlikte çalışmaya hazır olduğuna işaret etti.

Okonjo-Iweala ise küresel ekonomi ve ticari büyümenin ciddi zorluklarla karşı karşıya olduğunu vurgulayarak, DTÖ üyelerine diyalog ve işbirliğinin artırılması çağrısında bulundu.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Çakır - Güncel
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