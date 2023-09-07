Çin Başbakanı Li, Cakarta'da Avustralyalı Mevkidaşı ile Görüştü

CAKARTA, 7 Eylül 2023 (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Endonezya'nın başkenti Cakarta'da Doğu Asya işbirliğine yönelik ilgili liderler zirvesi sırasında Avusturalya Başbakanı Anthony Albanese ile bir araya geldi, 7 Eylül 2023. (Fotoğraf: Zhang Ling/Xinhua)