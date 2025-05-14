Çin Başbakanı Li, Brezilya Devlet Başkanı Lula ile Görüştü
BEİJİNG, 14 Mayıs (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, resmi ziyaret için ülkede bulunan Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda bir araya geldi, 13 Mayıs 2025. (Fotoğraf: Liu Bin/Xinhua)
BEİJİNG, 14 Mayıs (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, resmi ziyaret için ülkede bulunan Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda bir araya geldi, 13 Mayıs 2025. (Fotoğraf: Liu Bin/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel