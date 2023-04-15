Çin Başbakanı Li, Brezilya Devlet Başkanı Lula ile Görüştü

BEİJİNG, 15 Nisan (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang Beijing'de Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile bir görüşme gerçekleştirdi.

BEİJİNG, 15 Nisan (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang Beijing'de Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Cuma günü gerçekleşen görüşmede Li, içinde bulunduğumuz yılın, iki ülke arasında stratejik ortaklık kurulmasının 30. yıl dönümü olduğunu hatırlattı. Li, Çin'in karşılıklı güveni daha da derinleştirmeye, stratejik iletişimi güçlendirmeye ve Brezilya ile kalkınma stratejilerinde karşılıklı şekilde ikili işbirliğini yeni bir düzeye çıkarmaya istekli olduğunu söyledi.

Başbakan Li, her iki tarafı ikili tarım ihracatlarının artışını aktif şekilde çeşitlendirmeye ve enerji, madenler ve havacılık gibi alanlarda işbirliğini güçlendirmeye çağırdı. Li, iki ülkeye sanayi zincirlerini uyumlu hale getirme ve altyapı ve imalat gibi alanlarda işbirliğini pekiştirip derinleştirme çağrısı da yaptı.

Başbakan her iki tarafın ayrıca dijital ekonomi ve yeşil kalkınma konularında işbirliğini genişletmesi, Yeni Kalkınma Bankası ve diğer çok taraflı finansal mekanizmalar kapsamında işbirliğini ileriye götürmesi, finansal diyalog ve alışverişleri güçlendirmesi ve karşılıklı yatırım ölçeğini yükseltmesi gerektiğini dile getirdi.

Çin ve Brezilya'nın çok taraflılığın savunucuları, küresel kalkınmaya katkı verenler ve küreselleşmeden yararlananlar olduğunu kaydeden Li, Çin'in uluslararası düzen ve uluslararası sistemi özünde Birleşmiş Milletler (BM) Antlaşması'nın olduğu amaç ve ilkelerle korumak, hakiki çok taraflılığı uygulamak ve Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) doğru yönde reformunu zorlamak üzere Brezilya ile çalışmaya hazır olduğunu belirtti.

Lula ise Brezilya'nın siyaset, ekonomi ve ticaret, tarımsal eğitim, kültür, sürdürülebilir kalkınma ve bilim ve teknoloji gibi alanlarda Çin ile işbirliğini derinleştirmeye istekli olduğunu söyledi. Lula ayrıca Brezilya'nın yeniden sanayileşme sürecini hızlandırmasına yardımcı olacak ve ekonomik ve sosyal kalkınmayı teşvik edecek şekilde iki yönlü yatırımları ve yerel para birimiyle ödemeleri genişletmeye hazır olduğunu dile getirdi.

Lula, Çin'in küresel yönetişimin iyileştirilmesinde önemli bir ortak olduğunu ve Brezilya'nın uluslararası ilişkilerde Çin'le iletişim ve koordinasyonu güçlendirmeye, kalkınmakta olan ülkelerin çıkarlarını birlikte korumaya, gelişmekte olan ülkelerin seslerini güçlendirmeye ve birlikte barışçıl ve istikrarlı bir dünya kurmaya hazır olduğunu ifade etti.