Çin Başbakanı Li, Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko ile Görüştü

BEİJİNG, 1 Mart (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Keqiang, Çarşamba günü Beijing'de Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile biraraya geldi.

Li görüşmede iki tarafı halihazırda varılan mutabakatı uygulamaya, tatbiki işbirliğini derinleştirmeye, uluslararası ve bölgesel ilişkilerde iletişimi ve koordinasyonu güçlendirmeye, dünya barışını ve istikrarını korumaya ve iki halka fayda sağlamaya çağırdı.

Çin'in hükümetler arası işbirliği komitesi gibi mekanizmalardan iyi bir şekilde yararlanmak için Belarus'la çalışmaya hazır olduğunu söyleyen Başbakan Li, iki tarafı Çin-Belarus Sanayi Parkı'nın inşasında iyi bir iş çıkarmaya ve iki ülkenin işletmelerini pazar odaklı ve ticari ilkelere uygun olarak işbirliği yapmaları yönünde desteklemeye çağırdı.

Li, Çin'in tarım ürünleri ve diğer alanlardaki ticareti istikrarlı bir şekilde ilerletmek, halklar arası ve bölgesel yönetimler düzeyinde alışveriş ve işbirliğini derinleştirmek için Belarus ile birlikte çalışacağını söyledi.

Çin'in Belarus'un ekonomik ve sosyal kalkınmasına verdiği destek ve yardımlar için teşekkür eden Lukaşenko, Belarus'un müreffeh ve güçlü bir Çin görmekten memnuniyet duyduğunu, Belarus ile Çin arasındaki işbirliğinin her iki halka da fayda sağlamayı amaçladığını ve herhangi üçüncü bir tarafı hedef almadığını belirtti.

Lukaşenko ayrıca Belarus'un Çin ile çeşitli alanlarda işbirliğini derinleştirmeyi ve iki ülke arasındaki çok yönlü kapsamlı stratejik ortaklığı daha da ileriye taşımayı umduğunu sözlerine ekledi.