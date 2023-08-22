Çin Başbakanı Li, Abd-Çin İş Konseyi Heyetiyle Bir Araya Geldi
Güncel Haberler
BEİJİNG, 22 Ağustos 2023 (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, ABD-Çin İş Konseyi Başkanı Marc N. Casper başkanlığındaki heyetle başkent Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda bir araya geldi, 21 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Zhang Ling/Xinhua)
BEİJİNG, 22 Ağustos 2023 (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, ABD-Çin İş Konseyi Başkanı Marc N. Casper başkanlığındaki heyetle başkent Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda bir araya geldi, 21 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Zhang Ling/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel