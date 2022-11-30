Çin Başbakanı, Kazak Mevkidaşıyla Görüştü ve İşbirliğini Geliştirme Çağrısı Yaptı

BEİJİNG, 30 Kasım (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Keqiang, Salı günü Kazakistan Başbakanı Alihan İsmailov ile video bağlantısı aracılığıyla görüştü ve iki ülke arasında daha yakın üst düzey alışveriş ve işbirliğinin geliştirilmesi çağrısı yaptı.

BEİJİNG, 30 Kasım (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Keqiang, Salı günü Kazakistan Başbakanı Alihan İsmailov ile video bağlantısı aracılığıyla görüştü ve iki ülke arasında daha yakın üst düzey alışveriş ve işbirliğinin geliştirilmesi çağrısı yaptı.

Li, Çin ve Kazakistan'ın dost komşular olduğunu ve ikili ilişkilerinin, 30 yıl önce diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana iki ülke ve halkların yararına önemli bir gelişme kaydettiğini söyledi.

Başbakan Li, Çin'in, Kazakistan ile her düzeyde üst düzey alışverişi ve iletişimi güçlendirmeye, kalkınma stratejileri sinerjisini geliştirmeye, çeşitli alanlarda pratik işbirliğini derinleştirmeye, bölgesel ve uluslararası ilişkilerde koordinasyon ve işbirliğini artırmaya, Çin-Kazakistan ilişkilerini yeni bir zirveye taşımaya ve bölgesel barış, istikrar ve kalkınmayı daha iyi korumaya hazır olduğunu ifade etti.

Li, iki tarafın hükümetler arası ekonomik ve ticari işbirliği planlarını hayata geçirmesinin, bağlanabilirliği iyileştirmesinin ve sınır sevkiyatlarının hacmini artırmasının ve ikili ticaretin sürekli gelişimini desteklemesinin umulduğunu belirtti.

Enerji işbirliğinin iki ülke arasındaki pratik işbirliğinin bir mihenk taşı olduğuna dikkat çeken Li, Kazakistan'ın sözleşmeye uygun olarak Çin'e istikrarlı doğalgaz arzını sağlamasının ve kışın doğalgaz arzını mümkün olduğunca artırmasının umulduğunu vurguladı.

Çin'in Kazakistan'dan yüksek kaliteli yeşil tarım ve hayvancılık ürünleri ithalatını artırmak istediğine işaret eden Li, iki ülkenin finans ve sınır ötesi e-ticaret konusundaki işbirliğinde yeni büyüme noktalarını keşfedilebileceğini, halklar arası alışverişi hızlandırabileceğini ve vize muafiyetine ilişkin görüşmeleri ilerletebileceğini sözlerine ekledi.

İsmailov da, Kazakistan'ın diplomatik ilişkilerin kurulmasının 30. yıldönümünü Çin ile siyasi karşılıklı güveni derinleştirmek, hükümetler arası ekonomik ve ticari işbirliği planlarını uygulamak, ekonomi ve ticaret, üretim kapasitesi, enerji, tarım, bağlanabilirlik ve halklar arası alışveriş konularında iletişim ve işbirliğini güçlendirmek ve iki ülke arasındaki daimi kapsamlı stratejik ortaklığı ilerletmek için bir fırsat olarak değerlendirmek istediğini bildirdi.