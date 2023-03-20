Çin Başbakanı, Katar Başbakanı Olarak Atanan Al Sani'yi Kutladı

BEİJİNG, 20 Mart (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı olarak atanan Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'yi kutladı.

BEİJİNG, 20 Mart (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı olarak atanan Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'yi kutladı.

Cuma günü gönderdiği mesajında Li, Çin-Katar ilişkilerinin son yıllarda Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'nin stratejik kılavuzluğunda büyük ilerleme kaydettiğini söyledi.

Li, geçen yılın Aralık ayında Xi ve Emir'in ilk Çin-Arap Devletleri Zirvesi sırasında başarılı bir görüşme gerçekleştirdiğini ve Çin-Katar ilişkilerinin bir sonraki aşamadaki gelişimi konusunda önemli uzlaşıya vardığını hatırlattı.

Çin Başbakanı, Çin hükümetinin Çin-Katar ilişkilerinin gelişimine büyük önem atfettiğini ve iki devlet başkanının ulaştığı önemli konsensüsü uygulamak ve Çin-Katar stratejik işbirliğinde yeni bir ilerleme için hamle yapmak üzere Katar tarafıyla çalışmaya hazır olduğunu belirtti.