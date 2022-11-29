Çin Başbakanı, İstikrarlı Çin-Japonya İlişkilerinin Her İki Ülkenin Çıkarına Olduğunu Söyledi

BEİJİNG, 29 Kasım (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Keqiang Pazartesi günü video bağlantısıyla hitap ettiği sekizinci Çin-Japonya İş Dünyası Liderleri ve Eski Üst Düzey Hükümet Yetkilileri Diyaloğu toplantısında, Çin ve Japonya'nın dünyanın önde gelen ekonomileri olarak ortak çıkarlara ve işbirliği...

BEİJİNG, 29 Kasım (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Keqiang Pazartesi günü video bağlantısıyla hitap ettiği sekizinci Çin- Japonya İş Dünyası Liderleri ve Eski Üst Düzey Hükümet Yetkilileri Diyaloğu toplantısında, Çin ve Japonya'nın dünyanın önde gelen ekonomileri olarak ortak çıkarlara ve işbirliği için geniş bir alana sahip olduklarını söyledi.

Li, Çin- Japonya ilişkilerinde sağlam ve istikrarlı gelişimi korumanın her iki tarafın çıkarlarına uygun olduğunu ve iki ülke halkının refahlarının yanı sıra bölge ve dünya barışına, istikrarına ve kalkınmasına da yardımcı olduğunu belirtti.

Her iki tarafın da barışçı ve dost bir şekilde birlikte var olma hedefine bağlı kalmaları, dört Çin- Japonya siyasi belgesinde belirlenmiş ilkelere uymaları, birbirlerinin kalkınmalarını objektif ve rasyonel bir şekilde değerlendirmeleri, birbirlerine saygı göstermeleri ve kendilerinin eşiti olarak muamele etmeleri, barışçıl bir dış ortam ve istikrarlı bir çevre ortamını muhafaza etmeleri ve Çin, Japonya ve bölgenin ortak kalkınmasını sağlamaları gerektiğini söyledi.

Li, her iki tarafı birbirlerini tamamlayan avantajlarından tam olarak faydalanılmasına izin vermeye ve her iki tarafın kalkınma ihtiyaçları ışığında ekonomik işbirliğini ve ticari alışverişlerini ilerletmeye devam etmeye çağırdı.

Li, Çin'in Japonya ile dijital ekonomi, yeşil kalkınma, finans, tıbbi bakım ve yaşlılara bakım konularında diyalog ve işbirliğini güçlendirirken kazan-kazan sonuçları elde etmek için istikrarlı ve engelsiz sanayi ve tedarik zincirlerini de muhafaza etmeyi istediğini belirtti.

Dışa açılmanın Çin'in temel ulusal politikası olduğunun altını çizen Li, Çin'in dışa açılma konusunda kapıyı kapatması için bir sebep bulunmadığını ve bunu yapmayacağını söyledi.

Li Çin'in serbest ticaret ve adil ticarete, pazar-odaklı ve hukuka dayalı uluslararası bir ortamın geliştirilmesine ve her türlü şirkete adil muamele edilmesine bağlı olduğunu kaydetti.

Li, Çin'in dünya için her zaman büyük bir pazar ve yabancı yatırımlar için bir hedef olduğunu ve Japonya dahil dünyanın tüm ülkelerinden şirketlerin Çin ile işbirliklerini genişletmeye ve Çin'in gelişme konusunda sunduğu fırsatlardan faydalanmaya devam etmelerini memnuniyetle karşıladığını belirtti.