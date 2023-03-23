Çin Başbakanı İmalat Sanayinin Kalkınmasının Gerekliliğini Vurguladı

CHANGSHA, Mart 23 (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, yüksek kaliteli kalkınma çalışmalarına öncelik verilmesi, reel sektörün gelişmesine önem verilmesi, gelişmiş imalat sanayinin kalkınması için büyük bir adım atılması, yüksek kalitede imalatın geliştirilmesi ve modern endüstriyel...

CHANGSHA, Mart 23 (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, yüksek kaliteli kalkınma çalışmalarına öncelik verilmesi, reel sektörün gelişmesine önem verilmesi, gelişmiş imalat sanayinin kalkınması için büyük bir adım atılması, yüksek kalitede imalatın geliştirilmesi ve modern endüstriyel düzenin kurulmasının hızlandırılması için çaba gösterilmesi yönünde çağrı yaptı.

Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi Üyesi de olan Li, gelişmiş imalat endüstrisinin kalkınmasına dönük teşviğin, temelde yenilikler ve yeteneğe bağlı olduğunu kaydetti. Başbakan, işletmelerin kilit büyük teknoloji ve ekipman alanlarında çığır açabilmeleri için ivme kazanmaları gerektiğini ifade etti.

Teknolojik yeniliklerin değerinin ve canlılığının, uygulamayla ilişkili olduğunu kaydeden Li, sanayi, akademi, araştırma ve uygulama alanları arasında daha büyük sinerji yakalanması çağrısında bulundu. Başbakan, ürün kalite standartlarının yükseltilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Hunan'ın eyalet merkezi olan Changsha'daki işletmelere düzenlediği ziyaret sırasında yaptığı konuşmada ise Li, yeniliklerin ana gövdesinin işletmeler olduğunu kaydetti. Başbakan, dünya çapında öncü nitelikte şirketlerin, özgün ve eşsiz ürünler üretebilecek, özel ve sofistike teknolojiler kullanan işletmelerin geliştirilmesi için çalışılması gerektiğini ifade etti.

Gelişmiş imalat endüstrisinin kalkınması üzerine düzenlenen sempozyumda yaptığı konuşmada Li, imalat sanayi başta olmak üzere reel sektörün Çin'in iktisadi temelini oluşturduğunu söyledi.

Hem yerel hem de dışarıdaki atmosferin temel ve karmaşık değişimler geçirdiği bir zaman diliminde ülkenin imalat sektörünün de kritik bir dönemeçten geçtiğini ifade eden Başbakan Li, geleneksel imalat sektörünün dönüşümü ve güncellenmesinin teşviği için çalışmalar yapılmasının yanı sıra gelişmekte olan stratejik endüstrilerin kalkınması ve yetiştirilmesi için çağrı yaptı.