Çin Başbakanı Ekonominin İstikrara Kavuşacağını ve Normale Döneceğini Vurguladı - Haberler

BEİJİNG, 23 Mayıs (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Keqiang, ülke ekonomisini istikrara kavuşturmak ve normale döndürmek için ilgili politikalarda daha fazla adım atılması çağrısında bulundu. Pazartesi günü yapılan açıklamaya göre, Devlet Konseyi yürütme toplantısına başkanlık eden Li, ekonominin uygun bir aralıkta işlemesini sağlamaya yönelik çabaların altını çizdi. Toplantıya göre, Çin ekonomisi aşağı yönlü artan baskıyla karşı karşıya ve birçok piyasa kuruluşu zor durumda. Toplantıda, Çin'deki tüm sorunların çözümünde kalkınmanın temel ve kilit unsur olduğunun altı çizildi. Toplantıda, ülkenin Kovid-19'u önleme ve kontrol altına alma politikasını ekonomik ve toplumsal kalkınmayla verimli şekilde koordine etmesi ve ekonomik temellerini istikrara kavuşturmak için bir dizi hedef odaklı, güçlü ve etkili tedbir alması gerektiği belirtildi. Altı alanda 33 önlemin uygulanmasına karar verildi.

Toplantıda, mali ve ilgili politikaların piyasa kuruluşlarının istikrarlı faaliyetlerini hedefleyeceği ve istikrarlı bir istihdam sağlayacağı bildirildi. Katma değer vergisi kredisi iadeleri daha fazla sektöre aktarılacak. Bu hamlenin, bu yıl vergi iadelerini 140 milyar yuan (yaklaşık 20,97 milyar ABD doları) üzerinde artırması, vergi iadesi ve indirim tutarını 2,64 trilyon yuana getirmesi bekleniyor. Toplantıda Çin'de, mikro, küçük ve orta ölçekli işletmeler, serbest meslek sahipleri ve en çok etkilenen beş sektördeki şirketler için ertelenmiş prim ödemeleri politikasının yılın sonuna kadar uzatılacağı kaydedildi. Toplantıda mali politikalara ilişkin ise mikro ve küçük işletmelere verilen kapsayıcı krediler için destek kolaylıklarına ilişkin ölçeğin iki katına çıkarılmasına karar verildi.

Toplantıda ayrıca, ülkenin yerli ve yabancı pazarlardaki platform şirketlerinin listesini yasa ve yönetmeliklere uygun şekilde tanıtacağı kaydedildi. Çin'in sanayi ve tedarik zincirlerini istikrara kavuşturacağı, işletmelerin erken yeniden açılmasını ve tam kapasiteli üretimlerini destekleyecek politikaları optimize edeceği ve beyaz listeye alınmış işletmelerin hizmetlerini iyileştireceği de toplantıda belirtildi. Toplantıda, sivil havacılık sektörüne 150 milyar euro ek acil durum kredisi verileceği ve 200 milyar yuan değerinde tahvil çıkarılarak destekleneceği belirtildi. Çin ayrıca, iç ve dış uçak sefer sayısını artıracak ve yabancı şirketlerin çalışanlarının seyahatlerini kolaylaştıracak tedbirler uygulayacak. Toplantıya göre, Çin tüketici harcamaları ve etkili yatırımları da özendirecek.

Araç satın alımına yönelik kısıtlamalar gevşetilecek, bir dizi altyapı projeleri başlatılacak ve kırsal karayolu yapım ve yenileme çalışmalarının yeni turu başlatılacak. Toplantıya göre, Çin 300 milyar yuan değerinde demiryolu inşaat tahvili de çıkaracak. Toplantıda, Çin'in enerji güvenliğini sağlamak için bu yıl çok sayıda hidroelektrik ve kömürle çalışan enerji santrali inşa edeceği belirtildi.

Xinhua / Güncel