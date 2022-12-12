Çin Başbakanı, Çin ve Güney Kore'yi Sanayi, Tedarik Zincirlerini Ortaklaşa Korumaya Çağırdı

BEİJİNG, 12 Aralık (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Keqiang Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Çin ve Güney Kore'nin bölgesel ve küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarını ve sorunsuz akışlarını sürdürme yönünde ortak çaba göstermesini istedi.

BEİJİNG, 12 Aralık (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Keqiang Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Çin ve Güney Kore'nin bölgesel ve küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarını ve sorunsuz akışlarını sürdürme yönünde ortak çaba göstermesini istedi.

Li, açıklamayı, video aracılığıyla katıldığı, Çin- Güney Kore Girişimcileri ve Eski Üst Düzey Yetkililer Diyaloğu toplantısının üçüncüsünde yaptı.

İki ülkenin kısa süre önce diplomatik ilişkilerin kurulmasının 30. yıldönümünü kutladığını hatırlatan Li, Çin ve Güney Kore'nin ayrılmaz ortaklar olduğunu belirtti.

Li, Çin'in iyi komşuluk ilişkilerini, karşılıklı saygı ve eşit muameleyi sürdürmek, ayrıca ikili ilişkilerin sağlam ve istikrarlı gelişimini desteklemek, tamamlayıcı gücünden yararlanmak ve yüksek teknoloji üretimi, yeşil ekonomi ve büyük veri gibi alanlarda işbirliğini derinleştirmek için Güney Kore ile çalışmaya hazır olduğunu ifade etti.

Başbakan, iki tarafın Çin-Güney Kore serbest ticaret anlaşması müzakerelerinin ikinci safhasını en kısa sürede tamamlamak, ayrıca bölgesel ve küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarını ve sorunsuz akışını ortaklaşa sürdürmek için çaba göstermesi gerektiğini vurguladı.

Dışa açılım politikasının ilerleme getirdiğini, kalkınmayı desteklediğini ve inovasyonu kamçıladığını söyleyen Li, Çin'in dışa açılım konusunda temel devlet politikasına olan bağlılığını sürdüreceğini ve iç pazarını daha da açacağını, yabancı yatırımcıların haklarını ve çıkarlarını koruyacağını, pazara ve hukuka dayalı uluslararası iş ortamını teşvik edeceğini ve her türlü işletme arasında adil rekabeti teşvik edeceğini belirtti.

Li, "Çin, Güney Kore dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanından şirketlerin, Çin ile işbirliğini karşılıklı fayda sağlayacak şekilde genişletmeye davet etmesini memnuniyetle karşılıyor" dedi.