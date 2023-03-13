Çin Başbakanı: Çin ve ABD İşbirliği Yapabilir ve Yapmalı

BEİJİNG, 13 Mart (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Çin ve ABD'nin işbirliği yapabileceğini, yapması gerektiğini ve iki ülkenin birlikte çalışarak başarabileceği çok şey olduğunu söyledi.

BEİJİNG, 13 Mart (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Çin ve ABD'nin işbirliği yapabileceğini, yapması gerektiğini ve iki ülkenin birlikte çalışarak başarabileceği çok şey olduğunu söyledi.

Pazartesi günü Çin'in ulusal yasama meclisinin yıllık oturumunun tamamlanmasının ardından basın toplantısında konuşan Li, ABD'de son yıllarda Çin ile ayrışmanın çığırtkanlığını yapan bazı kişilerin olduğunu kaydetti.

Li, "Ama bu tür bir dalavereden kaç kişinin gerçekten yararlanabileceğini merak ediyorum" dedi.

Li, Çin'in istatistiklerine atıfta bulunarak, iki ülke arasındaki iki yönlü ticaretin geçen yıl yaklaşık 760 milyar ABD doları gibi rekor bir seviyeye ulaştığını kaydetti.

Li, "Çin ve ABD ekonomik olarak iç içe geçmiş durumda ve her iki ülke de diğer tarafın gelişmesinden faydalandı" diye konuştu.

Shanghai'da çalışırken edindiği kendi deneyimlerine atıfta bulunan Li, konuştuğu çok uluslu şirketlerin üst düzey yöneticilerinin Shanghai ve Çin'in geleceği konusunda iyimser olduklarını ve hepsinin, kazan-kazan sonuçlarına giden kesin yolun işbirliğinden geçtiğine inandıklarını söyledi.

Başbakan, "Kuşatma ve baskı kimsenin çıkarına değil" dedi.