Çin Başbakanı: Çin, Üst Düzey Dışa Açılmayı İlerletmeye Devam Edecek

HEFEİ, 10 Aralık (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Keqiang Cuma günü yaptığı açıklamada, Çin'in kapılarını daha genişçe açacağını, üst düzey dışa açılmayı ilerletmeye devam edeceğini ve kurumsal açılımı istikrarlı bir şekilde genişleteceğini söyledi.

HEFEİ, 10 Aralık (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Keqiang Cuma günü yaptığı açıklamada, Çin'in kapılarını daha genişçe açacağını, üst düzey dışa açılmayı ilerletmeye devam edeceğini ve kurumsal açılımı istikrarlı bir şekilde genişleteceğini söyledi.

Li, Dünya Bankası Grubu Başkanı David Malpass, Uluslararası Para Fonu İcra Direktörü Kristalina Georgieva, Dünya Ticaret Örgütü Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala, Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Direktörü Gilbert F. Houngbo, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü Genel Sekreteri Mathias Cormann ve Finansal İstikrar Kurulu Başkanı Klaas Knot'un katılımıyla Anhui Eyaleti'nin Huangshan Şehrinde düzenlenen yedinci "1+6" Yuvarlak Masa Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Li, pandemi ve beklentilerin ötesinde geçen diğer faktörler nedeniyle Çin ekonomisinin bu yılın ikinci çeyreğinin başında kayda değer bir düşüş yaşadığını ve Çin'in, ekonomiyi istikrara kavuşturmak için kararlı ve hızlı bir politika paketi sunarak buna karşılık verdiğini söyledi.

Li sıkı çalışma sayesinde, düşüş eğiliminin hızla tersine çevrildiğini, ekonominin toparlandığını ve genel olarak istikrar kazanan bir ivme gösterdiğini söyledi. Li, Çin'in istihdam ve fiyatlarda istikrar yakaladığını, genel ekonomik performansı sabit tuttuğunu ve önemli ekonomik göstergelerin uygun aralıkta kalmasını sağladığını belirterek "Kovid-19'un ciddi etkisi düşünüldüğünde bu kolay bir iş değil" diye konuştu.

Li, insanların hayatlarını korumak ve normal üretim ve yaşam düzenini sürdürmek için Çin'in pandemi kontrolünü ekonomik ve sosyal kalkınma ile daha iyi koordine edeceğini de sözlerine ekledi. Li, "Lojistik kanallarını engellerden arındırmak, sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarlı çalışmasını sağlamak ve uluslararası alışverişi ve insan akışını kolaylaştırmak için daha fazla adım atacağız" dedi.

Li, Çin'in makro politikasının önceliğinin piyasa varlıklarını desteklemek olduğunun altını çizdi ve "Önceki yıllardan kalma politika araçlarını ağırlıklı olarak kullandık ve vergi ve harç indirimleri, ertelemeler ve vergi iadeleri gibi yeni eklenen hafifletme önlemlerimizi de hayata geçirdik" dedi.

Çin'in iç talebi artırmak için hem arz hem de talep tarafında çok sayıda politika aracı kullandığını söyledi. Li, "Büyük projelerin inşasına, ekipmanların modernize edilmesine ve yenilenmesine destek olduk ve ekonomik büyümenin ana itici gücü olan tüketimi artırıcı birçok önlem aldık" diye konuştu.

Li, ekonomik performansı istikrarlı tutmak için hem daha yoğun biçimde makro düzenlemeler yapılması hem de canlılık yaratmak amacıyla daha fazla reform yapmak gerektiğine işaret etti.

Li, Çin'in dünyadan soyutlanarak gelişemeyeceğini ve dünyanın da gelişmesi için Çin'e ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Li şöyle konuştu: "Üst düzey açılımı ilerletmeye ve kurumsal açılımı istikrarlı bir şekilde genişletmeye devam edeceğiz. Yabancı yatırımı çekme konusunda daha kararlı davranacağız, yerli ve yabancı yatırımlı firmaların tüm destekleyici politikalardan eşit şekilde yararlanmalarını sağlayacağız ve yasalara uygun biçimde yabancı sermayeli firmalara yönelik ulusal muameleyi koruyacağız."

Uluslararası ekonomik kuruluşların başkanları da, dünyanın kalkınmasında Çin'in öneminin altını çizdi, Çin'in istihdam ve fiyatları istikrara kavuşturma çabalarından ve ilerlemesinden olumlu söz etti ve Çin'in Kovid-19'a yönelik müdahalesini yeniden ayarlamasını, Çin'in reformu derinleştirme ve dışa açılma konusundaki kararlı taahhüdünü ve Çin'in çok taraflılığa verdiği desteği alkışladı.