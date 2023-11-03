Çin Başbakanı, Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın Açılış Törenine Katılarak Açılış Konuşması Yapacak
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BEİJİNG, 3 Kasım (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang Pazar günü 6. Çin Uluslararası İthalat Fuarı (CIIE) ve Hongqiao Uluslararası Ekonomik Forumu'nun açılış törenine katılarak açılış konuşması yapacak.
BEİJİNG, 3 Kasım (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang Pazar günü 6. Çin Uluslararası İthalat Fuarı (CIIE) ve Hongqiao Uluslararası Ekonomik Forumu'nun açılış törenine katılarak açılış konuşması yapacak.
Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü Shu Jueting Cuma günü yaptığı açıklamada, açılış töreninin Shanghai kentinde yapılacağını duyurdu.
Kaynak: Xinhua / Güncel