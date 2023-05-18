Çin Başbakanı: Çin, Tacikistan'la İşbirliğini Genişletmeye Hazır

BEİJİNG, 18 Mayıs (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Beijing'de Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile bir görüşme gerçekleştirdi.

BEİJİNG, 18 Mayıs (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Beijing'de Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Çarşamba günü gerçekleşen görüşmede Çin-Tacikistan ilişkilerinin, Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Cumhurbaşkanı İmamali Rahman'ın stratejik kılavuzluğunda son dönemde büyük atılımlar gerçekleştirdiğini kaydeden Li, Çin'in Tacikistan'la kalkınma stratejilerinde daha fazla sinerji yakalamaya, kazan-kazan işbirliğini derinleştirip Çin modernleşmesinin yarattığı yeni fırsatları paylaşmaya, ikili işbirliği pastasını sürekli büyütmeye ve iki halka daha somut faydalar sağlamaya istekli olduğunu söyledi.

Başbakan, iki tarafa yüksek kaliteli Kuşak ve Yol işbirliğine odaklanmak, ticaret yapısını sürekli olarak optimize etmek ve ticaretin kolaylaştırılmasına yönelik çaba göstermek suretiyle pragmatik işbirliğini daha da güçlendirme çağrısında bulundu.

Li, iki ülkenin tarım, sanayi siteleri ve altyapı gibi alanlarda karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini derinleştirmesi, bağlanabilirliği teşvik etmeyi sürdürmesi ve kültür, eğitim, tıbbi bakım ve kardeş kentler gibi alanlarda etkileşimi güçlendirmesi gerektiğini dile getirdi.

Çin-Orta Asya Zirvesi'nin, Çin ile Orta Asya arasındaki genel işbirliğine yeni bir ivme kazandıracağını ve Çin-Tacikistan işbirliğinin derinleştirilmesine yönelik yeni fırsatlar getireceğini vurgulayan Li, Çin-Orta Asya işbirliğinin yeni gelişimini teşvik etmede Tacikistan'ın aktif bir rol oynamaya devam etmesini beklediğini söyledi.

Rahman ise Tacikistan'ın Çin'in deneyimlerinden ders almaya, Çin'in teknolojilerini edinmeye, iki ülke arasında üretim kapasitesi, enerji, tarım, suyun korunması, bağlanabilirlik ve kültür gibi alanlarda etkileşim ve işbirliğini derinleştirmeye ve ikili ilişkileri bir üst düzeye çıkarmak üzere Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin inşasını ortak şekilde desteklemeye istekli olduğunu kaydetti.

Çin'e resmi ziyarette bulunan Rahman, Shaanxi eyaletinin merkezi olan Xi'an'da Çin-Orta Asya Zirvesi'ne katılacak.