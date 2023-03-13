Çin Başbakanı: Çin, İstihdama Yönelik Politika Desteğini Artıracak

BEİJİNG, 13 Mart (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Çin'in istihdam öncelikli bir strateji izleyeceğini ve yeni iş yaratılmasını desteklemeye yönelik hükümet desteğini artırmaya devam edeceğini söyledi.

BEİJİNG, 13 Mart (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Çin'in istihdam öncelikli bir strateji izleyeceğini ve yeni iş yaratılmasını desteklemeye yönelik hükümet desteğini artırmaya devam edeceğini söyledi.

Li Pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında Çin'in bu yılki istihdam durumu hakkında bir soruyu yanıtlarken, desteğin özellikle istihdam hizmetleri açısından artırılacağını ve istihdamın istikrara kavuşturulması ile genişletilmesine yönelik birçok adım atılacağını ifade etti.

Başbakan yeni istihdam türlerinin gelişiminin desteklenmesi ve yasal düzenlemeye tabi tutulması sözü de verdi.

Bu yıl Çin'de rekor düzeyde 11,58 milyon üniversite mezununun işgücüne katılacağını hatırlatan Li, bu kadar büyük bir sayının istihdam üzerinde kesinlikle baskı yaratacağını dile getirdi.

Başbakan, "Ancak kalkınma açısından bakacak olursak bu iyi bir şey çünkü bu kadar gencin işgücüne katılması toplumumuza enerji ve canlılık kazandıracaktır" ifadelerini kullandı.

Li, Çin'in istihdam kanallarını daha da genişleteceğini ve gençlere çok çalışarak kişisel değerlerini gerçekleştirme konusunda yardım ve destek vereceğini sözlerine ekledi.